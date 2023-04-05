郭台銘爭取選總統 民進黨：看到侯友宜表現忍不住了

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鴻海集團創辦人郭台銘5日舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，宣布爭取國民黨提名參選總統，懇託民眾若接到選舉民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日

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（中央社記者賴于榛台北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天表態爭取國民黨2024總統大選提名，民進黨發言人林楚茵說，郭台銘應該是因為新北市長侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，才會忍不住了。

侯友宜被外界視為國民黨總統大選可能的提名人選，不過郭台銘結束訪美行程，今天清晨抵台後，隨即舉辦記者會，除表態爭取國民黨2024總統大選提名，也為當年退出國民黨致歉。郭台銘並說，投票給「高舉台獨、仇中抗中」的民進黨是危險的。

民進黨發言人林楚茵今天接受媒體提問時表示，國民黨內部不只台北市立委選區有現任立委費鴻泰與國民黨市議員徐巧芯的「芯費大戰」，2024總統大選恐也會上演多人對決。

林楚茵表示，郭台銘爭取代表國民黨參選總統，有段辛苦的路要走，所以拿民進黨當箭靶，講話也比較「重鹹」，民進黨不評論不合理的說法。

她也分析，郭台銘之所以大動作舉行記者會，應該是因為侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，甚至被批評比前高雄市長韓國瑜還要草包，才會忍不住了。（編輯：謝佳珍）1120405