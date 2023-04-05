更多編輯台推薦新聞：
影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎
文化

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

郭台銘爭取選總統 民進黨：看到侯友宜表現忍不住了

2023/4/5 11:45（4/5 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海集團創辦人郭台銘5日舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，宣布爭取國民黨提名參選總統，懇託民眾若接到選舉民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日
鴻海集團創辦人郭台銘5日舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，宣布爭取國民黨提名參選總統，懇託民眾若接到選舉民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘。中央社記者謝佳璋攝 112年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天表態爭取國民黨2024總統大選提名，民進黨發言人林楚茵說，郭台銘應該是因為新北市長侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，才會忍不住了。

侯友宜被外界視為國民黨總統大選可能的提名人選，不過郭台銘結束訪美行程，今天清晨抵台後，隨即舉辦記者會，除表態爭取國民黨2024總統大選提名，也為當年退出國民黨致歉。郭台銘並說，投票給「高舉台獨、仇中抗中」的民進黨是危險的。

民進黨發言人林楚茵今天接受媒體提問時表示，國民黨內部不只台北市立委選區有現任立委費鴻泰與國民黨市議員徐巧芯的「芯費大戰」，2024總統大選恐也會上演多人對決。

林楚茵表示，郭台銘爭取代表國民黨參選總統，有段辛苦的路要走，所以拿民進黨當箭靶，講話也比較「重鹹」，民進黨不評論不合理的說法。

她也分析，郭台銘之所以大動作舉行記者會，應該是因為侯友宜民調直直落、兩岸內政議題被打臉，甚至被批評比前高雄市長韓國瑜還要草包，才會忍不住了。（編輯：謝佳珍）1120405

#郭台銘
#侯友宜
#民進黨
延伸閱讀
藍營總統大選定調徵召 黨內估最晚6月初敲定人選承擔選2024總統？ 侯友宜：為國為民初心不變徵召幫侯友宜解套？朱立倫：幫候選人排除障礙是目標國民黨總統提名採徵召 黨內人士：可幫侯友宜郭台銘解套朱立倫韓國瑜會面有共識 支持黨主要總統候選人
郭台銘
郭台銘返台 將開記者會進行未來工作計畫報告郭台銘訪美演講：科技掛帥經濟做主軸拚台灣未來[影]
侯友宜
侯友宜允助北市規劃捷運民汐線段 營運權待討論綠推書單要侯友宜做功課 市府反薦書籍盼理解市政
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統[影]