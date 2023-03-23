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徵召幫侯友宜解套？朱立倫：幫候選人排除障礙是目標

2023/3/23 11:52（3/23 15:41 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）23日上午在台北出席記者會，並於會後接受媒體聯訪，回應時事相關議題。中央社記者謝佳璋攝 112年3月23日
國民黨主席朱立倫（中）23日上午在台北出席記者會，並於會後接受媒體聯訪，回應時事相關議題。中央社記者謝佳璋攝 112年3月23日
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨確定總統提名採取徵召方式，外界解讀是要幫新北市長侯友宜解套，黨主席朱立倫今天說，他作為黨主席，能夠幫主要候選人解套、排除任何障礙、減少爭議，這是他要努力的目標。

國民黨近日啟動黨內立委、總統提名的相關作業程序，朱立倫昨天在中常會上宣布，將採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議。外界也解讀，透過徵召的方式，可幫在黨內呼聲最高，但遲未表態，被卡在新北市政府的侯友宜解套。

朱立倫今天上午在國民黨智庫接受訪問時說，黨本來就有責任，來為主要的候選人排除障礙，爭取支持，這也是他作為黨主席要努力的目標。他強調自己會持續這麼做，讓主要的候選人，爭取更多民眾支持，最後能為民眾拚好日子，讓兩岸能夠安定和平。

有意重回國民黨爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，是否也是徵召的選項之一，朱立倫則說，一定要徵召最能夠勝選的候選人，誰能夠代表國民黨獲得勝選、民眾肯定，國民黨就會徵召這位最強、最好的候選人。

朱立倫也說，一定會跟相關主要的候選人接觸，希望了解目前碰到的困難、需要排除的障礙、需要爭取的支持、需要化解的爭議是什麼。他認為，單靠國民黨的力量是不夠的，要爭取一切可以爭取的朋友，所有非綠的朋友，都是要共同合作的。

此外，媒體詢問，中廣董事長趙少康是否曾經透過管道，表達爭取被提名為不分區立委的第1名，朱立倫表示，每一位重要的意見領袖，黨都會徵詢，但現階段國民黨要做的事，是包括總統的提名，以及區域立委、原住民地區立委的提名。

朱立倫指出，不分區立委的部分，要到下半年後才會討論，國民黨的方向很清楚，一定公開、透明，提名最優秀的、獲社會肯定者。至於現階段，則要努力團結一心，希望國民黨的總統候選人，能獲得社會更多支持，立委初選能夠順利，不要受到任何其他議題影響，也與不分區完全無關。（編輯：翟思嘉）1120323

國民黨智庫國家政策研究基金會23日在台北舉行「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 112年3月23日
國民黨智庫國家政策研究基金會23日在台北舉行「租不好、住不到、買不起，青年居住正義在那裡？」記者會，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 112年3月23日
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