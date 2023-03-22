更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張育成榮獲經典賽最佳陣容一壘手 大谷翔平投打入選
首頁 / 政治

承擔選2024總統？ 侯友宜：為國為民初心不變

2023/3/22 12:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）媒體今天問新北市長侯友宜，若國民黨徵召選2024年總統，是否願意義無反顧承擔，他表示，為國家人民做事的初心不變，本來就該盡力貢獻；每人都能找到方向，挑起重任全力以赴。

侯友宜上午主持完市政會議後接受聯訪，媒體詢問他是否加入國民黨中央提名委員會。

侯友宜說，尊重黨主席朱立倫的安排，對於國民黨中央提名委員會，各縣市首長們，只要黨有需要，大家都義無反顧，全力團結一起，面對外界的挑戰，做出最大的力量。

媒體詢問，國民黨彰化縣黨部新任主委謝衣鳳21日布達致詞時強調，國民黨最強的母雞是侯友宜，她在這樣的基礎下，選擇站出來與大家共同團結；侯友宜如何看中國國民黨在2024總統選舉的布局。

侯友宜說，相信每個人站在自己的工作崗位上，會以團隊為重，攜手合作，且要有清楚目標，對國家與人民做出最大貢獻，讓國家長足進步。

媒體續問，謝衣鳳說，把對的人放在關鍵的位置上，每個人都有機會變成英雄；侯友宜自認把自己放在那個位置比較適合。

侯友宜說，每個人都有自己的位置，擺對位置相互惕勵攜手並肩作戰，才能適才適所。相信每人都能找到自己的方向，並挑起重責大任，全力以赴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體問，如果國民黨徵召他參選2024年總統選舉，是否會義無反顧的承擔。他說，從事公職40餘年來，人生都只有一個目標，長期為國家人民做事，永遠保持不變初心，只要願意為國家人民盡最大貢獻與奉獻，本來就是每個人該做的事情。

至於對台中市長盧秀燕等人的評價，侯友宜說，盧秀燕是傑出的女性首長，無論是台北市、新北市、台中市都會彼此合作，不僅盧秀燕，各縣市首長都表現亮眼，大家通力合作讓台灣好，才是重要方向。（編輯：方沛清）1120322

#侯友宜
#盧秀燕
#國民黨彰化縣黨部
侯友宜
傳侯友宜辦「畢業展」 新北市府：準備施政報告新北身障者福利增 7月底起持愛心卡搭捷運可扣點
盧秀燕
水情吃緊 經濟部討論新竹、苗栗與台中水情燈號調整打造影視友善城市 盧秀燕盼吸引劇組台中拍攝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族