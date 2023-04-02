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藍營總統大選定調徵召 黨內估最晚6月初敲定人選

2023/4/2 13:49（4/2 14:04 更新）
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國民黨主席朱立倫（前）已在中常會宣布，總統大選候選人採徵召方式辦理。黨內人士預估，人選最晚在5月底、6月初確定。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫（前）已在中常會宣布，總統大選候選人採徵召方式辦理。黨內人士預估，人選最晚在5月底、6月初確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨定調以徵召方式決定2024總統大選候選人，組發會將研擬總統提名相關辦法提報中常會，但時程仍未確定。黨內人士預估，最晚應會在4月底前提出辦法，總統人選則預計最晚在5月底、6月初確定。

國民黨主席朱立倫在3月22日的中常會宣布，總統大選候選人採徵召方式辦理，中常會也做成決議通過，相關總統候選人提名辦法近日研擬完成後將送中常會通過。

但提名辦法何時出爐，黨內仍未確認。據了解，因為提名辦法提出後，內容會涉及到提名時程等，因此黨中央要先與黨內主要的總統候選人在提名時程上達成共識，才能正式推出提名辦法，送交中常會通過。

黨內人士判斷，提名辦法最晚應該會在4月底前提出，參選總統人選則預計最晚會在5月底、6月初確定。由於國民黨計畫在6月底前完成區域立委的提名作業，屆時就能與總統候選人一起進行首波的造勢，為藍營的選情加溫。

此外，國民黨內目前有孫文學校總校長張亞中表態爭取總統提名，鴻海創辦人郭台銘也有意回黨爭取，新北市長侯友宜雖未表態，但在黨內呼聲極高，像是身兼彰化縣黨部主委的國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯，就公開表態力挺侯友宜，不願具名的藍委也說，黨團成員對於總統人選的意向多屬侯友宜，共識就是要支持藍營最強的母雞。

由於國民黨遲遲未決定總統參選人選，加上被視為藍營最強母雞的侯友宜在支持度上持續下降，黨內危機感加劇，因此不少支持者都希望趕快決定總統參選人選，中廣董事長趙少康喊出盡快完成徵召，不少立委也開始跟進表態支持侯友宜。

藍營地方輔選人士說，相信黨主席朱立倫與主要的總統候選人保持著密切溝通，朱立倫目前仍在持續透過拜會，團結黨內所有力量，待適當時機進行徵召總統參選人程序。現在就看黨中央何時宣布要徵召藍營的最強人選，相信侯友宜會配合黨中央節奏，做好準備。（編輯：林淑媛）1120402

#侯友宜
#國民黨立法院黨團
#朱立倫
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