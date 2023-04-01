柯文哲：兩邊DNA差很多 藍白合實務上有困難

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天南下高雄出席野餐會，針對是否考慮「藍白合」，他說，每次都問這題，但總要有提案。但他認為，民眾黨跟國民黨「DNA」差很多，實務上有困難。

柯文哲今天下午2時南下高雄中正公園出席「民眾親子野餐會」，並在服務台協助發放「民眾野餐籃」，與身障朋友互動，並與野餐民眾同樂聊天。過程中不時有熱情民眾邀請合影握手，甚至有民眾直接高喊「總統好」，場面熱鬧。

民眾黨釋出的影片指，民進黨2014年利用柯文哲獲得台北市長勝選，2016年拿到政權後就過河拆橋。對此柯文哲接受媒體聯訪回應，「本來就是這樣」，民進黨2014年口號既然是「推倒藍綠高牆」，之後卻有人說他背叛民進黨，但一開始不是要推倒藍綠高牆嗎？「其實2016選完就知道我被丟到垃圾桶」。

對於目前有沒有考慮「藍白合」，柯文哲說，每次大家都問這個題目，但總要有提案啊，每天都聽到藍白合，「可是到底要怎麼合，沒人跟我講過」。柯文哲認為，民眾黨跟國民黨「DNA」差很多，有實際、實務上困難。

至於有沒有跟鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜聯絡，柯文哲表示，自己行程每次都跟郭台銘錯開，都蠻剛好的，但不是故意的。雖然有用簡訊聯絡，但也沒寫幾個字。

柯文哲說，自從沒當台北市長後，就很久沒跟侯友宜聯絡，當市長時雙北合作一定要見面，但現在已經變成老百姓，就沒什麼機會來往。（編輯：郭諭儒）1120401