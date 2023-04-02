民進黨12日正式提名賴清德選總統 14立委選區將初選

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（中央社記者陳俊華台北2日電）民進黨總統初選僅黨主席賴清德一人登記，民進黨中執會通過參選人資格審查後，4月12日將正式公告總統提名名單；立委部分，則有14個選區因無法協調，將從4月17日起進行初選民調。

民進黨第16任總統提名初選，只有兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記，在同額競選下，民進黨中執會3月22日通過參選人資格審查，並同意同額競選停辦民意調查作業；中執會訂於4月12日公告總統初選提名名單。

至於立委初選時程部分，原訂3月20日到3月24日初選領表登記，4月24日到5月12日進行初選民調；但因總統初選同額登記，因此立委初選民調將提前一週，從4月17日起到5月初進行。

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民進黨2024年區域立委，共有15個選區有2人以上登記參選，黨中央從3月29日起，一連3天進行協調作業，除嘉義縣第1選區仍在協調外，共計14個選區，都因無法協調，將進入初選程序，並在4月11日前完成初選前協調作業。

除初選區外，另有16個艱困選區，目前正在蒐集可能人選，不排除和它黨或無黨籍合作，黨內定調「先黨內再黨外」，若有競爭者擬採民調決定。依民進黨日前公布的立委初選時程，將在5月17日公告初選候選人提名名單。（編輯：林淑媛）1120402