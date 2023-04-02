更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／藤浪晉太郎相隔11年再戰大谷翔平 大聯盟初登板不到3局失8分退場
首頁 / 政治

民進黨12日正式提名賴清德選總統 14立委選區將初選

2023/4/2 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）民進黨總統初選僅黨主席賴清德一人登記，民進黨中執會通過參選人資格審查後，4月12日將正式公告總統提名名單；立委部分，則有14個選區因無法協調，將從4月17日起進行初選民調。

民進黨第16任總統提名初選，只有兼任黨主席的副總統賴清德一人完成登記，在同額競選下，民進黨中執會3月22日通過參選人資格審查，並同意同額競選停辦民意調查作業；中執會訂於4月12日公告總統初選提名名單。

至於立委初選時程部分，原訂3月20日到3月24日初選領表登記，4月24日到5月12日進行初選民調；但因總統初選同額登記，因此立委初選民調將提前一週，從4月17日起到5月初進行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨2024年區域立委，共有15個選區有2人以上登記參選，黨中央從3月29日起，一連3天進行協調作業，除嘉義縣第1選區仍在協調外，共計14個選區，都因無法協調，將進入初選程序，並在4月11日前完成初選前協調作業。

除初選區外，另有16個艱困選區，目前正在蒐集可能人選，不排除和它黨或無黨籍合作，黨內定調「先黨內再黨外」，若有競爭者擬採民調決定。依民進黨日前公布的立委初選時程，將在5月17日公告初選候選人提名名單。（編輯：林淑媛）1120402

#民進黨
#賴清德
#中執會
賴清德
竹北兒藝節 賴副總統化身探險大隊長與孩童同樂竹北兒藝節4/1登場 副總統賴清德將為活動揭幕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族