16立委艱困選區 民進黨待覓戰將

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（中央社記者賴于榛台北1日電）民進黨立委提名布局，除了14個選區協調未果將進行初選外，另有16個艱困選區，目前正在蒐集可能人選，不排除和它黨或無黨籍合作，黨內定調「先黨內再黨外」，寄望找到強棒，力拚達成黨主席賴清德立下的國會過半目標。

民進黨近日進行2024立委初選協調作業，包括新北市第1、3、4選區、桃園第1、4、5選區，及台南市第1選區、屏東縣第1選區等14個選區，未能協調成功，將進入初選程序。

另外，民進黨將16個上屆選舉得票率未超過42.5%的選區列為「艱困選區」，雙北部分包含台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區，以及花蓮縣、新竹市、金門縣、連江縣。

針對艱困選區布局，輔選幹部指出，將由「2024大選提名策略小組」通盤考量徵詢、協調，未來可能與理念相同政黨、或無黨籍人士進行協調，處理原則是「先黨內、再黨外」，若有競爭者擬採民調決定。

台北市第5選區現任無黨籍立委林昶佐不競選連任，現有包括市議員吳沛憶、劉耀仁表達意願；台北市第6選區，則有民進黨發言人謝佩芬有意再戰，另有時代力量黨主席王婉諭爭取，儘管同為泛綠，但民進黨和時力近年漸行漸遠，合作機會較不被看好。此外，現任社民黨議員苗博雅也是可能人選之一。

台北市第8選區是國民黨立委賴士葆長年經營，現任僑委會副委員長阮昭雄曾挑戰過，但他剛入閣，會否重披戰袍變數較高，除此之外尚未浮現其他人選。

台中市第3與第8選區，除無黨籍的前立委陳柏惟是可能合作的活棋，現任議員蕭隆澤、周永鴻及謝志忠也有表態。

新竹市選區，已有前民進黨市議員、民進黨發言人李妍慧表態；新竹縣第1、2選區，綠營基層除期待客委會副主委周江杰儘早表態，現任議員何建樺、蔡蕥鍹也表達若無人參戰，願意接受徵召；苗栗縣第1、2選區長期艱困，傳出山線立委可能人選為無黨籍縣議員曾玟學。

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艱困選區之外，民進黨在57個開放登記選區中，有3個選區無人登記，將採徵召方式找尋戰將，分別是台北市第3選區（現任立委為國民黨王鴻薇）、新北市第8選區（現任立委為民進黨江永昌）、彰化縣第3選區（現任立委為國民黨謝衣鳯），其中新北市第8選區部分，黨內共識是江永昌為現任立委，在中和拚很多建設，表現很好，盼積極勸進。

前民進黨台北市黨部主委吳怡農兩度參選台北市第3選區，得票都不錯，這次不再參戰，民進黨現任不分區立委林楚茵、前民進黨副秘書長林飛帆被點名接棒，但都只是黨內個別意見，還待進一步討論。（編輯：黃國倫）1120401