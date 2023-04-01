國民黨12日完成第一波立委提名 15選區僅一人登記

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國民黨日前展開第一階段立委提名作業，其中有15個選區僅一人登記，包括江啟臣（左，台中8選區）、王鴻薇（中，北市3選區）、洪孟楷（右，新北1選區）等。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨日前展開第一階段立委提名作業，共有19個選區被納入，其中有15個選區僅一人登記，黨中央預計12日就會送交中常會通過，完成提名程序；至於在艱困選區部分，黨中央規劃找尋學經歷、形象好的青年，投入艱困選區。

第一波提名有15個選區僅一人登記，包括王鴻薇（北市3選區）、洪孟楷（新北1選區）、林德福（新北9選區）、魯明哲（桃園3選區）、萬美玲（桃園4選區）、顏寬恒（台中2選區）、楊瓊瓔（台中3選區）、江啟臣（台中8選區）、謝衣鳯（彰化3選區）、馬文君（南投1選區）、林文瑞（雲林1選區）、黃柏霖（高雄5選區）、傅崐萁（花蓮）、陳玉珍（金門）、陳雪生（連江）。

國民黨備戰2024立委選舉，將分三階段完成區域、原住民選區的立委提名，第一階段提名作業日前已啟動，鎖定藍營較為優勢且沒有爭議的選區；至於第二階段，則是要處理選區中有超過2人登記參選，將由各地方黨部負責協調及初選作業；第三階段則是要透過徵召的方式，決定艱困選區的人選。

黨內規劃，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段則要在6月18日完成。

黨內人士今天表示，第一階段共有15選區僅一人登記參選，因此最快12日的中常會，就會通過提名，至於需要初選的選區，如北市第7選區，市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，初選方式將以3成黨員投票加上7成民調做決定，民調日期為16日至18日；黨員投票日為22日。

地方人士則認為，第一、第二階段提名不會有太大的問題，真正要傷腦筋的是艱困選區的提名，尤其是中南部多個國民黨長期無法勝選的區域，光是要找到人選，就是個問題。

對於艱困選區覓才的狀況，國民黨目前規劃第一波由立委陳以信、李德維號召黨內青年，組成「藍軍新勇士」，投入艱困選區，日前兩人也帶領國民黨發言人李明璇、蕭敬嚴、副發言人廖偉翔等人召開記者會，宣布挑戰艱困選區。

黨內人士指出，智庫執行長柯志恩創建新創人才議題整合平台，將蒐集青年意見與議題，吸收社會優秀人才，培養成重要意見領袖，未來也會透過此平台覓才，找尋願意替藍軍投入艱困選區的年輕人。

黨內人士也說，國民黨後續會針對許多民生議題與政策，與許多非政府組織、青年領袖連結，交換看法，也會從中找尋適合人選，挑戰立委選舉。（編輯：黃國倫）1120401