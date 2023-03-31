徐弘庭退出國民黨北市立委初選 籲正視世代傳承

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（中央社記者劉建邦台北31日電）國民黨台北市議員徐弘庭今天宣布退出北市第8選區立委初選，他說，這不是簡單決定，他會參加初選是希望為國民黨增加年輕戰力，盼藉退選讓國民黨正視青年世代傳承問題。

國民黨2024立委初選登記領表分階段進行，北市第3、7、8選區立委為第1階段，已完成登記程序。其中，第8（文山、南中正）選區由徐弘庭挑戰現任立委賴士葆。國民黨北市黨部昨天召開委員會討論第7、8選區民調方式，最終通過採黨員投票3成加民調7成。

徐弘庭今天先透過媒體群組宣布退出國民黨立委初選，他下午在台北市議會接受媒體聯訪時表示，這不是簡單決定，這幾天基層不斷鼓舞且熱情遠超過他想像，他認為若以全民調是有機會勝出，參加初選是希望為國民黨增加年輕戰力，但也盼藉由退選讓國民黨正視青年世代傳承問題。

他指出，國民黨台北市黨部委員會決定第7、8選區立委初選採3成黨員加7成民調，狀況就像回到4年前他參加初選狀況，他以水很深比喻黨員投票，直言只有親自經歷才知道。

徐弘庭表示，初選採全民調已行之有年，議員及縣市長初選都採此方式，全民調貼近真實選區，不會讓基層選邊站及撕裂情感、勞民傷財；對於最終仍採3成黨員加7成民調，仍有疑問。

他說，若立委選區前輩已經營地方很久且有強大力量，為何不以全民調與青年世代對決，市黨部委員會最終仍採3成黨員加7成民調的初選制度，認為是同樣導演及劇本，他不願再花錢當演員。

徐弘庭表示，他再次強調參加黨內立委初選是要幫國民黨增加戰力，退選是盼能重視世代傳承及爭取讓年輕人有更多學習機會，希望他是最後一個倒下的人，但脫黨參選不會是選項。

媒體詢問，若退出初選是否會幫賴士葆輔選。對此，徐弘庭說，要多一點時間思考此事，他會極盡所能為自己相信的價值奮鬥，例如輔選黨內總統選舉，但對於價值不同則要考慮。

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他表示，面對近期選舉年輕世代希望有學習及傳承機會，且從人口結構等來看，若年輕世代沒有足夠歷練堅持國民黨路線，將導致黨內所剩時間不多，現在就是傳承交棒時刻。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接受媒體電訪指出，市黨部昨天召開委員會討論初選方式是按作業要點且公平公開，因黨綱與提名作業要點有部分牴觸，建議黨中央應釐清採3成黨員加7成民調或是全民調。（編輯：戴光育）1120331