更多編輯台推薦新聞：
鷹眼傑瑞米雷納首談鏟雪重傷意外 斷30多根骨頭肺塌陷
娛樂

鷹眼傑瑞米雷納首談鏟雪重傷意外 斷30多根骨頭肺塌陷

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

國民黨北市第7、8選區立委初選 採3成黨員投票7成民調

2023/3/30 17:58（3/30 18:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市第7選區（信義、南松山）參選爆炸，議員徐巧芯（右）要挑戰現任立委費鴻泰。（中央社檔案照片）
國民黨台北市第7選區（信義、南松山）參選爆炸，議員徐巧芯（右）要挑戰現任立委費鴻泰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨2024台北市立委初選掀風波，台北市黨部今天召開委員會討論第7、8選區民調方式，最終通過採黨員投票3成加民調7成，議員徐巧芯說參選到底，徐弘庭指會再思考。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正）立委初選因有2人以上參選，分別為台北市議員徐巧芯對上現任立委費鴻泰、北市議員徐弘庭與現任立委賴士葆，後續掀起世代交替風波。

依國民黨台北市黨部規劃，2人以上參選的選區，先由參選人協調決定民調方式，選項包含黨員投票占3成加民調占7成或全民調。市黨部針對第7、8選區在28日召開協調會，最後協調不成，決議開委員會投票決定初選民調方式。

國民黨台北市黨部今天下午借用黨中央會議室召開委員會。徐巧芯在會前接受聯訪說，尊重委員會最後決定，且不管委員是否遇到施壓或擔心遭清算及人情壓力等，都不是委員問題，不管結果如何會全力以赴絕不放棄。

徐弘庭會前接受聯訪表示，全民調是較省錢且貼近事實，不會造成選區支持者紛擾，且黨員結構與社會期待有落差，更因黨內立委掌握選區政黨機器，呼籲應採全民調才能以公平公開公正方式對決，若最終為黨員3成加民調7成，會再思考是否參選到底。

國民黨台北市黨部發布新聞資料指出，下午召開委員會投票決定第11屆北市立委提名第7、8區初選方式，最終結果，將採黨員3成加民調7成決定立委人選，民調日期為4月16日至18日、黨員投票在4月22日。

北市黨部指出，市委員會共72名委員，出席會議51名委員且主席不投票，全部有50張票，最終票數第7選區是41比9票、第8選區為39比11票。

針對市黨部通過的初選方式，賴士葆及費鴻泰接受媒體電話訪問都表示，尊重結果將全力以赴。（編輯：張銘坤）1120330

#國民黨台北市黨部
#台北市
#徐弘庭
延伸閱讀
2024大選暖身？國民黨人士：郭台銘訪美意在凸顯分量徵召幫侯友宜解套？朱立倫：幫候選人排除障礙是目標民進黨立委初選多區激戰 考驗賴清德協調
徐弘庭
備戰立委選舉 藍營第一階段提名最快本週展開綠拍板總統提名時程 藍中常委盼加快腳步降低焦慮
徐巧芯
藍營北市第7選區立委初選剔4人 費鴻泰徐巧芯對決藍營6人登記北市第7選區立委 市黨部將進行審查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃健庭拜會 趙少康盼速徵召或辦政見辯論會