國民黨北市第7、8選區立委初選 採3成黨員投票7成民調

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨2024台北市立委初選掀風波，台北市黨部今天召開委員會討論第7、8選區民調方式，最終通過採黨員投票3成加民調7成，議員徐巧芯說參選到底，徐弘庭指會再思考。

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正）立委初選因有2人以上參選，分別為台北市議員徐巧芯對上現任立委費鴻泰、北市議員徐弘庭與現任立委賴士葆，後續掀起世代交替風波。

依國民黨台北市黨部規劃，2人以上參選的選區，先由參選人協調決定民調方式，選項包含黨員投票占3成加民調占7成或全民調。市黨部針對第7、8選區在28日召開協調會，最後協調不成，決議開委員會投票決定初選民調方式。

國民黨台北市黨部今天下午借用黨中央會議室召開委員會。徐巧芯在會前接受聯訪說，尊重委員會最後決定，且不管委員是否遇到施壓或擔心遭清算及人情壓力等，都不是委員問題，不管結果如何會全力以赴絕不放棄。

徐弘庭會前接受聯訪表示，全民調是較省錢且貼近事實，不會造成選區支持者紛擾，且黨員結構與社會期待有落差，更因黨內立委掌握選區政黨機器，呼籲應採全民調才能以公平公開公正方式對決，若最終為黨員3成加民調7成，會再思考是否參選到底。

國民黨台北市黨部發布新聞資料指出，下午召開委員會投票決定第11屆北市立委提名第7、8區初選方式，最終結果，將採黨員3成加民調7成決定立委人選，民調日期為4月16日至18日、黨員投票在4月22日。

北市黨部指出，市委員會共72名委員，出席會議51名委員且主席不投票，全部有50張票，最終票數第7選區是41比9票、第8選區為39比11票。

針對市黨部通過的初選方式，賴士葆及費鴻泰接受媒體電話訪問都表示，尊重結果將全力以赴。（編輯：張銘坤）1120330