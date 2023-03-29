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民進黨立委初選協調 賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重

2023/3/29 16:00（3/29 17:57 更新）
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民進黨立委提名初選29日協調，黨主席賴清德說，感謝黨內許多人響應中執會通過的「誠信條款」。（中央社檔案照片）
民進黨立委提名初選29日協調，黨主席賴清德說，感謝黨內許多人響應中執會通過的「誠信條款」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北29日電）民進黨立委提名初選今天協調，黨主席賴清德說，感謝黨內許多人響應中執會通過的「誠信條款」；未來大家的使命是面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候。

民進黨這次的黨內立委初選，有「不建議現任議員參與這次立委選舉」的「誠信條款」；黨內正在進行立委初選前協調作業。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德在今天中常會致詞，賴清德感謝黨內能夠響應中執會通過的「誠信條款」，上週立委登記已經完成，在57個初選選區中，有15個選區兩人以上登記必須要進行初選，有3區無人登記。

賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，進行這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區的徵召作業，這些對民進黨、以及明年初的大選，影響非常深遠，請大家幫忙。

賴清德並向黨內指出，過去大家為民主打拚，未來大家的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候。戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣。（編輯：林興盟）1120329

#賴清德
#民進黨
#張志豪
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