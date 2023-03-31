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民進黨14個立委選區協調未果 將進行初選

2023/3/31 20:24
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（中央社記者林敬殷台北31日電）民進黨今天進行2024立委初選最後一梯次協調作業，包括桃園第1、4、5選區，及台南市第1選區、屏東縣第1選區，均無法順利協調，全部進入初選程序。

若連同前兩梯次的10個選區，除嘉義縣第1選區仍在協調外，其餘9個選區，加上今天的5個選區，共計14個選區，均因無法協調，將進入初選程序；初選民調從4月17日起進行。

民進黨2024區域立委共有15個選區有2人以上登記參選，黨中央從29日起，一連3天進行協調作業，今天協調桃園市第1、4、5選區，及台南市第1選區、屏東縣第1選區。

民進黨在桃園市第1選區有現任立委鄭運鵬尋求連任，但仍面臨前議員郭麗華及前桃園航空城董事長黃適卓的挑戰。

桃園市第4選區現任立委為國民黨的萬美玲，民進黨此次有前立委余宛如、前議員范綱祥，及去年議員落敗的蕭立妍登記參選。

桃園第5選區則為現任桃園市議員楊家俍與劉仁照競爭。

台南市第1選區，現任立委賴惠員面臨前台南市觀光旅遊局長郭貞慧的挑戰；屏東縣第1選區，縣議員陳明達及農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗將挑戰現任立委鍾佳濱。

民進黨下午進行上述5個選區的協調，最終無人退出，因此，5個選區都將進入初選程序。

民進黨將在4月6日進行民調說明會，原則上，若選區的參選人有共識，就採對比式民調；若無共識，則採互比式民調。不過，該選區若他黨人選尚未確定，則視參選人的討論結果而定。（編輯：謝佳珍）1120331

#民進黨
#桃園市
#台南市
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