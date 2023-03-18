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吳怡農：不投入立委選舉 全力推動後盾計畫

2023/3/18 19:00（3/18 19:01 更新）
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民進黨下週展開立委初選登記，前民進黨台北市黨部主委吳怡農18日宣布，他不會登記參選，也不會爭取不分區立委提名。（中央社檔案照片）
民進黨下週展開立委初選登記，前民進黨台北市黨部主委吳怡農18日宣布，他不會登記參選，也不會爭取不分區立委提名。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北18日電）民進黨下週展開立委初選登記，前民進黨台北市黨部主委吳怡農今天宣布，他不會登記參選或爭取不分區立委提名，而是全力推動後盾計畫，盼從社區出發，建立民間災害應變的能力。

吳怡農今年曾代表民進黨參選台北市第3選區立委補選未能勝選，他今天透過臉書表示，民進黨下週將展開立委初選登記，很多朋友都關心他的下一步，因此想跟大家報告，「我不會投入這場選舉，我會在壯闊台灣聯盟全力推動後盾計畫」。

吳怡農說，他下週不會登記參選，也不會爭取不分區立委的提名，而是會繼續在壯闊台灣聯盟，跟大家心連心、手牽手，用自己的方式，共同為台灣的安全和尊嚴持續努力。

他表示，後盾計畫是落實韌性社會的重要工程，在台灣面對危機關鍵時刻，這是他能為台灣安全所做的，最直接也最有實質幫助的事，會把所有力氣放在這份工作。

吳怡農說，後盾計畫2020年以營隊形式起步，提供緊急應變訓練以培養民眾的安全意識，無論面臨天災或人禍，讓每個社區都有互助能力，群策群力建立團結、韌性的台灣。

他指出，過去一年，後盾計畫已訓練超過5000人，隨著計畫成長，現每個月有近1000名新夥伴，透過公開課程、組織專班等途徑，陸續加入後盾的行列，接下來要將訓練對象從「分散的、互相不認識的個人」，提升為「社區的團隊」。

吳怡農說，這些人將接受各種災害應變訓練，與在地團體及公部門合作，一起做準備、為社區貢獻一己之力，另外也會在全國各地廣設據點，建立由下而上、「去中心化」的社區應變能力。

他表示，此項任務挑戰巨大，會對台灣安全有重要影響，需要所有工作夥伴全心全力付出與投入；而台灣面對安全上的重重挑戰，政府的工作從災防體系能量的提升、到兵役內容的具體改革等，都刻不容緩。

吳怡農強調，民間的準備工作更必須同步進行，在土耳其大地震、俄羅斯侵略烏克蘭中也能清楚看到，社會團結與堅強意志，是國家安全的基石，也是嚇阻戰爭、保護自己的唯一方式。（編輯：趙蔚蘭）1120318

#吳怡農
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