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郭台銘爭總統提名 侯友宜：護國愛民是我不變初心

2023/4/5 12:14（4/5 12:19 更新）
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（中央社記者高華謙新北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘宣布將爭取中國國民黨提名參選2024總統。新北市長侯友宜今天說，他這一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心。

郭台銘3月27日啟程訪問美國，展開「科技經濟開拓之旅」。他今天搭機返台舉行記者會時說，對於4年前負氣離開國民黨，向國民黨致上萬分歉意，也宣布爭取國民黨提名參選總統。如獲提名，會團結非綠陣營贏得2024大選，如果國民黨徵召侯友宜，他也會全力支持。

侯友宜上午到淡海輕軌紅樹林站，慰勞清明連假交通疏導及大眾運輸輪值基層人員，並接受媒體聯訪。

對於郭台銘宣布爭取提名，侯友宜表示，他這一生最重要的是守護中華民國，愛台灣人民，讓大家平安，這是他不變初心；所以大家團結在一起，努力顧國家、顧台灣這塊土地，讓這塊土地越來越好，他相信這也是每個人心願。

媒體提到，侯友宜的臉書貼文被說越來越常碰觸國政議題，何時會宣布選總統。侯友宜表示，他每天都以市政為最大優先，清明連假期間他走訪攤商與店家，有豬肉攤商告訴他，不只缺蛋、電費漲價，連豬肉要漲到跟牛肉一樣貴了。

侯友宜說，民眾真的很痛苦，所以他呼籲中央政府早作準備，出現供銷失衡狀況時，可以做好監控機制；家禽場所可升級轉型，以及全球化過程中做好穀物超前部署，民眾最關心還是生活，他這幾天都傾聽人民聲音，面對問題找方法解決。（編輯：唐聲揚）1120405

#侯友宜
#郭台銘
#國民黨
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