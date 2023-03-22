國民黨總統提名人選 朱立倫：採徵召決定

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國民黨主席朱立倫（圖）22日表示，已徵詢各縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，2024總統提名將採取徵召方式避免爭議，會報請中常會共同決議。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨2024總統提名，黨主席朱立倫今天說，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，會報請中常會共同決議；黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持。

民進黨總統人選確定將由兼任黨主席的副總統賴清德角逐，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等。

國民黨近日啟動黨內立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖。朱立倫今天下午在中常會上表示，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，今天也會報請常會共同決議。

朱立倫表示，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠的朋友一同打拚；爭取更多力量，才可能為台灣未來的和平與安定，為民眾的好日子來團結勝選，大家一起加油、一起努力。

朱立倫也說，針對2024立委選舉，中常會將通過成立中央提名委員會，由他負責召集，成員包括3位副主席、秘書長、立法院黨團總召，以及各在地執政的縣市長，未來一起參與提名，共同全力輔選，國民黨要靠團隊一起來努力。

朱立倫說，立委選舉的部分，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段則要在6月18日完成；對於艱困選區，要號召更多勇敢的藍軍心勇士來承擔、參選。（編輯：黃國倫）1120322