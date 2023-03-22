更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨16/300
首頁 / 政治

國民黨總統提名人選 朱立倫：採徵召決定

2023/3/22 14:19（3/22 20:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（圖）22日表示，已徵詢各縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，2024總統提名將採取徵召方式避免爭議，會報請中常會共同決議。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫（圖）22日表示，已徵詢各縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，2024總統提名將採取徵召方式避免爭議，會報請中常會共同決議。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨2024總統提名，黨主席朱立倫今天說，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，會報請中常會共同決議；黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持。

民進黨總統人選確定將由兼任黨主席的副總統賴清德角逐，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等。

國民黨近日啟動黨內立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖。朱立倫今天下午在中常會上表示，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，今天也會報請常會共同決議。

朱立倫表示，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠的朋友一同打拚；爭取更多力量，才可能為台灣未來的和平與安定，為民眾的好日子來團結勝選，大家一起加油、一起努力。

朱立倫也說，針對2024立委選舉，中常會將通過成立中央提名委員會，由他負責召集，成員包括3位副主席、秘書長、立法院黨團總召，以及各在地執政的縣市長，未來一起參與提名，共同全力輔選，國民黨要靠團隊一起來努力。

朱立倫說，立委選舉的部分，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段則要在6月18日完成；對於艱困選區，要號召更多勇敢的藍軍心勇士來承擔、參選。（編輯：黃國倫）1120322

#國民黨
#總統大選
#朱立倫
延伸閱讀
承擔選2024總統？侯友宜：為國為民初心不變趙少康公布民調籲藍白合作 喊話侯友宜好好來選舉劉家昌批國民黨是髒臭公廁 朱立倫：個人意見黃健庭：若黨內對徵召有共識 郭台銘會是對象之一
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
進藍營提名委員會？侯友宜：相信有機會共襄盛舉