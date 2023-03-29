民眾黨選決會10人名單出爐 高虹安黃珊珊入列

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（中央社記者范正祥台北29日電）台灣民眾黨今天公布選舉決策委員會成員名單，一共有10人，其中包括新竹市長高虹安、前台北市副市長黃珊珊；選決會主責總統、立委提名人選與時程等相關作業，預計4月3日將召開首次會議。

民眾黨15日召開中央委員會通過「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」，決定成立選舉決策委員會；今天再召開中央委員會，通過選舉決策委員會成員名單。

民眾黨選舉決策委員會成員名單，包括當然委員2人分別是黨主席柯文哲、秘書長周台竹，以及指定委員8人，分別是新竹市長高虹安、立法院黨團總召邱臣遠、指定中央委員林富男、前台北市副市長黃珊珊、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅、柯文哲辦公室特聘顧問林有志、宜蘭縣黨部主委李偉華、黨代表張清俊。

根據台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法，選舉決策委員會成員共9至11位，黨主席與秘書長為當然成員，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會超過2/3同意後始得擔任；除民眾黨人士外，得邀請非民眾黨社會賢達，提供選舉布局與決策建言。

另外，民眾黨今天召開中央委員會，會中也通過「黨公職赴大陸地區準則」，針對黨公職人員未來「以黨名義」赴中國大陸制定條款，即日起實施。

民眾黨「黨公職人員赴大陸地區準則」規範，一級主管以上黨務人員（含副主任）、直屬委員會主委，及擔任黨公職及縣市首長之黨員，以黨名義赴大陸地區，必須一週前向黨中央提出申請及報准，核准即可前往。未報准者，黨職人員赴陸不得「以黨名義」及職銜，依違反黨紀處分及相關規定辦理。（編輯：蘇龍麒）1120329