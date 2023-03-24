立委選舉 民眾黨規劃不分區立委轉戰區域

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（中央社記者郭建伸台北24日電）外界關注第三勢力立委布局。台灣民眾黨秘書長周台竹今天表示，選舉決策會成員預計在黨主席柯文哲訪美前出爐，2024立委提名預計採精兵策略；時代力量預計4月中旬通過提名辦法並組建提名小組。

國民黨、民進黨2024立委初選如火如荼，外界關注民眾黨、時力的立委布局與提名進程。

周台竹受訪表示，民眾黨中央委員會日前通過黨公職人員選舉提名辦法，近期將成立「選舉決策委員會」，成員名單預計會在柯文哲訪美前敲定，屆時將陸續敲定提名人選。

周台竹表示，2024立委採精兵策略，不會提名過多，現任不分區立委多數將轉戰區域立委。

雖然民眾黨尚未正式提名，但不分區立委早已鴨子划水，勤跑地方儲備選戰量能；立法院黨團總召邱臣遠不僅瘦身打造新形象，除了既有的基隆市服務處外，也在台北市北投區、萬華區陸續開展聯合服務處；去年底才遞補立委的陳琬惠，今年初成立宜蘭總服務處，且身兼雲、嘉、南選民服務，近來更頻頻發動空戰，質疑民進黨政府施政缺失。

另一方面，時代力量立委邱顯智、王婉諭日前先後表態擬參選新竹市、台北市大安區立委，強調將爭取黨內提名。

時力秘書長李兆立受訪表示，目前黨內區域立委僅邱顯智、王婉諭欲爭取提名，決策委員會近日將討論2024公職人員選舉提名辦法，預計4月中旬前出爐，屆時將組建提名小組，完成區域及不分區立委提名。（編輯：蘇志宗）1120324