郭台銘：國家領導人應打造台灣成科技島 不是彈藥島

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）鴻海創辦人郭台銘訪美，美東時間29日上午與馬里蘭大學台灣學生，暢談AI發展如何改變產業競爭力；被問到未來台灣的發展，郭台銘說，有鑑於近年來美中局勢日趨複雜，國家領導人應運用優勢，把台灣打造成科技島，而不是彈藥島。

郭台銘27日晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」；郭台銘辦公室今天發出新聞稿表示，美東時間29日上午，郭台銘與馬里蘭大學台灣同學會相見歡，暢談AI發展如何改變產業競爭力。

郭辦新聞稿指出，郭台銘在專題演講中，談到自己對AI發展速度驚人感到驚訝，並表示曾率領企業在全球超過30個經濟發達的國家與地區設廠，透過大數據的運用和分析，並結合到工廠端的實體製造，以數據分析達到成本、產能最優化的目標，後來進一步延伸到醫學領域。

被問到未來台灣的發展，郭台銘表示，有鑑於近年來美中局勢日趨複雜，國家領導人應該運用優勢，把台灣打造成「科技島」，而不是「彈藥島」；他也提到，根據自身在產業界50年的經驗認為，年輕人才應是政府真正 必須投資、栽培、關懷的對象。

郭台銘說，據他了解，留學生中有很多科技人才，需求都沒有被滿足。如果有一天他能掌握台灣資源，一定會妥善運用，並投資在年輕科技人才身上，建立一個適合發展的環境。

談到未來科技人才如何落地台灣，郭台銘說，正因為台灣過去沒有具有產業運作背景的人來領導台灣，缺乏產業經驗及規劃能力，自然很難打造出合適的留才環境。如何運用政策和技術人才的專業力量，鼓勵年輕人回台、留台及創業，資策會、工研院都要一起努力。

郭台銘表示，台灣有很多資源都被浪費，這不只單靠一個人的力量就能夠改變，這也是他為何與馬里蘭大學簽訂MOU的原因。大家必須整合不同的產業和專業資源，為台灣共同思考，並建立更友善的產業平台，讓許多高端技術人才，願意留在台灣。

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在會後訪談中，郭台銘說，政治只是過渡，應該要為經濟服務。因此，傾聽留美科技人才的聲音，並作深度的考察，成為這次訪美重要行程之一。近幾年來，有越來越多科技背景的人才，開始投入政治場域，這是好事，他很支持。

郭台銘認為，人才的多元性，才能真正建立好的留才環境。如果有更多產業背景的人，進入公共領域為民服務，這才是比較良善的循環。因為，當有了產業上的理解，自然能夠建立對產業比較友善的發展生態，也能讓世界持續看到台灣打下科技重要的發展基礎。（編輯：謝佳珍）1120330