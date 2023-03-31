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中籲瓜地馬拉做正確選擇 府：無權置喙台灣外交事務

2023/3/31 21:47（3/31 22:20 更新）
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總統蔡英文甫結束過境美國紐約行程，即將搭機前往中美洲友邦瓜地馬拉訪問，在蔡總統抵達前，中國外交部對瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇。」圖為總統蔡英文2017年出訪瓜地馬拉。（中央社檔案照片）
總統蔡英文甫結束過境美國紐約行程，即將搭機前往中美洲友邦瓜地馬拉訪問，在蔡總統抵達前，中國外交部對瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇。」圖為總統蔡英文2017年出訪瓜地馬拉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香紐約31日電）中國外交部對台灣友邦瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇」。總統府發言人林聿禪今天說，中國無權置喙台灣外交事務，中國政府應盡身為區域大國的國際責任，放下擴展威權企圖這類單邊主義的行徑，才是此刻正確選擇。

總統蔡英文今天結束過境美國紐約行程，即將搭機前往中美洲友邦瓜地馬拉訪問，在蔡總統抵達前，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會時向瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇。」

林聿禪上午受訪表示，中華民國與瓜地馬拉長期穩健的合作交流，邦誼堅若磐石。台灣是民主國家，2300萬台灣人民有權利走向世界，與國際社會所有愛好自由民主的人民交流往來，共同為防杜威權主義擴張，確保全球穩定與福祉一起努力。（編輯：林興盟）1120331

#瓜地馬拉
#蔡英文
#台灣
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