管樂旗班自閉生遭霸凌案 監院糾正嘉市府與南興國中

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（中央社記者陳俊華台北2日電）監委王幼玲今天表示，嘉義市立南興國中處理該校管樂旗班自閉症學生涉遭校園霸凌事件，校方未遵照法規程序，導致相關事件無法查明妥處，監察院對嘉義市南興國中與嘉義市政府提出糾正。

王幼玲透過新聞稿表示，監察院接獲嘉義市立南興國中管樂旗班某自閉症學生（甲生）家長陳情，指甲生遭到同學及師長體罰、肢體及網路霸凌，經自動調查後，監察院教育及文化委員會審查通過，糾正嘉義市政府及該市南興國中。

甲生家長民國110年10月底向校方投訴「甲生受同班之乙生肢體霸凌」。調查報告指出，南興國中對此進行校安通報後，啟動防治校園霸凌因應小組，卻在調查期間自行召開家長協調會議；教育部認為「召開家長協調會」並非法規程序，南興國中作法與校園霸淩防制準則未符。

報告表示，因家長一度願與學校繼續溝通，不再陳情投訴，校長「建議」家長切結，甲生家長因此在110年11月19日簽寫聲明書。但依教育部規定，南興國中無權限要求家長書面切結，且假設甲生家長當時想撤案，應由南興國中據實作成紀錄，提交防治校園霸凌因應小組處理。

另外，甲生家長投訴「導師處罰甲生開合跳500下，涉及體罰」，導師及其他學生承認「聯絡簿少寫一項要處罰50下，未交的同學要跳500下」。雖南興國中校事會議決定立案調查，卻又以甲生家長寫下的聲明書，逕行認定「體罰案不成立」，未組調查小組，違反高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法規定。

監察院調查發現，甲生就讀的管樂旗班，有「體能訓練」與「體罰」界線模糊問題，導師命學生「開合跳」是常態性處罰方法；監察院提醒嘉義市政府，督導南興國中澈底瞭解管樂旗班體能訓練實施實情，以防爭議叢生。

調查報告也提及，曾有學生與導師用手機私訊方式，討論甲生學習狀況，該名學生再將相關訊息畫面截圖、散布他人，導致甲生備感壓力；甲生也曾將作業影片傳給同學，沒想到影片被轉傳，令甲生遭嘲笑。但南興國中只當一般事件處理，未通報也未調查釐清。

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王幼玲表示，正當法律程序應由事權單位或機關遵守，才能維護政府公信力，且法規程序可保護事件當事人、學校與行政機關；令人遺憾的是，南興國中處理事件法律知能不足，有多處違失，損及甲生及家長權益。

王幼玲說，因事件真相未查明，對於相對的學生而言，也同樣導致傷害，導致事件最後發展為「甲生家長向監察院投訴、乙生家長對甲生家長提起刑事告訴」兩敗俱傷的局面。校方難辭其咎，嘉義市政府也應該負起監督不周責任。（編輯：楊蘭軒）1120402