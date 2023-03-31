兒少易受網路負面衝擊 數位隱私保護觀念不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為防兒少在數位環境中遭受負面衝擊，台灣少年權益與福利促進聯盟31日舉辦「大人們你到底在擔心什麼？」座談會，邀集專家學者探討問題樣態、因應策略與相關規範等，與會人員會前合影。中央社記者曾以寧攝 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北31日電）網路內容防護機構統計，兒少網路負面衝擊3大樣態包含網路霸凌、性私密影像外流、網路詐騙，專家並指，兒少對數位隱私保護觀念不足。對此台少盟呼籲政府亟須關注甚至立法保護。

為防網路時代兒少長期暴露於數位環境中，可能遭受負面衝擊，台灣少年權益與福利促進聯盟今天舉辦「大人們你到底在擔心什麼？」座談會，邀集專家學者探討問題樣態、師長可採取因應策略與相關規範。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴致詞表示，數位帶來文明，但也帶來網路性暴力、網路霸凌、仇恨言論、網路詐騙等負面情況，聯合國調查全球有48%人上網，其中又有71%是兒少，如何降低衝擊，需要努力。

林月琴指出，iWIN網路內容防護機構2021年接獲2.5萬件青少年申訴案，其中33%是暴力霸凌，22%涉及色情內容，14%為資訊安全問題；此外青少年因社群平台造成容貌焦慮、比較心態，或可能遭到詐騙，也需要學習情緒適應，都是政府亟須關注甚至立法保護的課題。

iWIN執行秘書劉昱均在論壇中指出，從相關案件觀察，兒少使用網路問題有3大樣態，包含網路公審霸凌，兒少性私密影像外流增加，網路詐騙也開始以中學生為對象；其中以性私密影像增加最嚴重。分析發現根本原因為孩子對數位隱私保護觀念不足，也不知有哪些輔助工具，因此如何成為可靠諮詢對象，成為大人的課題。

Meta公共政策總監陳奕儒以Meta在2022年的調查指出，青少年面對網路世界的自我控制能力和對風險感知反應不一，家長對於青少年的管控程度也各有不同；但青少年僅在遇到嚴重狀況的時候會尋求權威角色的支援，但更多時候會向同儕或較年長的青少年尋求支援，監護人須建立良好溝通，才能提供孩子數位陪伴。

民間司法改革基金會常務執行委員張安婷說，法律無法規範和解決所有事情，還是要回到家長如何陪伴、留意孩子，並善用軟體對孩童上網內容做一定程度的監控。不過對網站平台上的違法內容，課以業者移除或限制瀏覽等義務，確實是國際趨勢，如何規範等問題，值得社會探討。

政治大學新聞系教授劉慧雯則指出，調查在TikTok上產製內容的僅占使用者少數，造成內容多樣性低，因此鼓勵孩子創作、豐富平台內容反而更顯重要；此外也需要練習自行設定目的、搜尋資訊，避免長期任憑演算法和同溫層餵食；大人也不能只抱著「都不看最好」的態度，唯有知道孩子在看甚麼，才能跟孩子討論。（編輯：陳政偉）1120331

台灣少年權益與福利促進聯盟31日舉辦「大人們你到底在擔心什麼？」座談會，Meta台灣公共政策總監陳奕儒（右）會中指出，調查顯示，青少年僅在遇到嚴重狀況時會尋求權威角色支援，更多時候會向同儕或較年長的青少年求援，建議監護人需建立良好溝通，才能提供孩子數位陪伴。中央社記者曾以寧攝 112年3月31日