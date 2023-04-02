更多編輯台推薦新聞：
一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...
生活

一週大事／川普遭刑事起訴、土耳其批准芬蘭入北約、台宏斷交...

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／藤浪晉太郎相隔11年再戰大谷翔平 大聯盟初登板不到3局失8分退場
首頁 / 政治

南興國中自閉生遭霸凌案監委提糾正 嘉義市府：依規定通報

2023/4/2 12:25（4/2 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市立南興國中處理管樂旗班自閉症學生涉遭校園霸凌事件，監察院對校方與嘉義市政府提出糾正。市府表示，校方確實依規定進行校安通報，並啟動相關調查，且程序完備。

監察委員王幼玲透過新聞稿表示，監察院接獲嘉義市立南興國中管樂旗班某自閉症學生家長陳情，指學生遭到同學及師長體罰、肢體及網路霸凌，經自動調查後，監察院教育及文化委員會審查通過，糾正嘉義市政府及該市南興國中。

嘉義市南興國中今天回應，學校接獲疑似霸凌與體罰事件皆有按照程序完成校安通報，並啟動調查召開相關會議。

校方表示，學校接獲疑似霸凌與體罰事件後，為維護學生學習權益，讓雙方學生都能盡快回到學習正規，並使教學得以順利進行，校方積極與家長溝通了解，但程序與作法上，並未能得到監察院的認同；另外，根據遭糾正的事項，校方會繼續啟動相關調查。

嘉義市政府教育處指出，學校確實依規定進行校安通報，並啟動調查程序，對於體罰事件，校方已完備調查程序，市府也轉請教育部報結。而霸凌案，因家長提出放棄調查申請，因此學校依校園霸凌防制準則規定終止調查。

對於監察院糾正部分，嘉義市政府已立即督導學校重新檢視並完備相關程序，要求學校積極關心學生在校學習狀況，並給予協助。（編輯：張雅淨）1120402

#嘉義市政府教育處
#自閉症
#南興國中
王幼玲
管樂旗班自閉生遭霸凌案 監院糾正嘉市府與南興國中家庭看護移工流失 監院促政院研議維護僱用安定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族