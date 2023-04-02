南興國中自閉生遭霸凌案監委提糾正 嘉義市府：依規定通報

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市立南興國中處理管樂旗班自閉症學生涉遭校園霸凌事件，監察院對校方與嘉義市政府提出糾正。市府表示，校方確實依規定進行校安通報，並啟動相關調查，且程序完備。

監察委員王幼玲透過新聞稿表示，監察院接獲嘉義市立南興國中管樂旗班某自閉症學生家長陳情，指學生遭到同學及師長體罰、肢體及網路霸凌，經自動調查後，監察院教育及文化委員會審查通過，糾正嘉義市政府及該市南興國中。

嘉義市南興國中今天回應，學校接獲疑似霸凌與體罰事件皆有按照程序完成校安通報，並啟動調查召開相關會議。

校方表示，學校接獲疑似霸凌與體罰事件後，為維護學生學習權益，讓雙方學生都能盡快回到學習正規，並使教學得以順利進行，校方積極與家長溝通了解，但程序與作法上，並未能得到監察院的認同；另外，根據遭糾正的事項，校方會繼續啟動相關調查。

嘉義市政府教育處指出，學校確實依規定進行校安通報，並啟動調查程序，對於體罰事件，校方已完備調查程序，市府也轉請教育部報結。而霸凌案，因家長提出放棄調查申請，因此學校依校園霸凌防制準則規定終止調查。

對於監察院糾正部分，嘉義市政府已立即督導學校重新檢視並完備相關程序，要求學校積極關心學生在校學習狀況，並給予協助。（編輯：張雅淨）1120402