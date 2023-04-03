新北防疫基金資訊透明度不足 審計部查核促改善

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（中央社記者陳俊華台北3日電）審計部指出，新北市府成立防疫基金，查核發現部分工作計畫未適時辦理結案繳回賸餘款、資訊揭露欠完整；經改善後，已將無須繼續執行計畫辦理結案繳回賸餘款，並在網站揭露計畫執行情形。

據審計部最新公告，新北市政府為因應疫情，民國109年1月在新北市好日子愛心大平台內，成立「新北市政府因應武漢肺炎防疫工作專案基金」，接受民眾捐助款項與物資，用於協助弱勢家庭與族群、慰助染疫市民、支持防疫人員、支援防疫工作等4大面向專案計畫。

審計部表示，防疫基金從111年3月起，納入新北市社會救濟會報委員會，審核各項工作計畫執行情形；截至111年9月底止，計有社會局等44個機關單位運用防疫基金新台幣6億486萬餘元，辦理90項防疫相關工作計畫。

審計部新北市審計處在111年11月查核發現，運用防疫基金的90項工作計畫，有11項、核定金額2億1708萬餘元已執行逾2年，仍未檢討有無繼續執行的必要，據以辦理結案，並將賸餘款繳回供其他防疫業務運用。

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審計部新北市審計處說，在社會局網站中，僅揭露其中19項工作計畫資訊，資訊透明度不足，不利捐贈者及外界責信，因此在112年1月函請新北市政府研謀改善。

審計部表示，截至112年2月底止，上述11項工作計畫，除1項仍有繼續執行必要外，其餘10項計畫都已辦理結案，並將計畫賸餘款700餘萬元繳回防疫基金專戶；社會局也從112年2月起，在網站完整揭露支用防疫基金的各項計畫執行情形，提升資訊透明度。（編輯：張均懋）1120403