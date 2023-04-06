法國會跨黨派議員投書挺台 外交部肯定關注台海安全

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）法國「世界報」4日刊登法國國會兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」連署的挺台投書，強調要讓北京知道，侵犯台灣將不被各界接受。外交部今天表達感謝，肯定法國關注台海安全。

外交部發布新聞稿指出，世界報（Le Monde）4日刊登法國國會兩院跨黨派議員及「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）成員連署投書，表示必須讓北京知道，侵犯台灣將不為各界接受，強調「這不是軟弱或沈默的時刻」。

外交部對此連署投書表示感謝，並肯定法國等理念相近夥伴對台海安全的關注。

外交部指出，法國國會近年給予台灣的支持不遺餘力，2021年5月法國參議院以304票贊成、無人反對的壓倒性比數，通過友台決議案，同年11月國民議會也通過友台決議，創下法國國會兩院半年內均通過友台決議的歷史紀錄。

外交部指出，2021年10月法國參議院友台小組主席李察（現任參議院副議長）不畏疫情及中國威嚇率團訪台，法國參議院及國民議會更一年內4度組團訪台，以實際行動彰顯台法友好情誼。

外交部強調，台灣將持續與理念相近的國際夥伴共同維護印太區域和平開放與繁榮，並肩捍衛國際秩序與民主自由價值。（編輯：郭無患）1120406