接見史瓦帝尼外長 賴副總統：竭力鞏固邦誼深化合作

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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉訪台，副總統賴清德今天表示，兩國是情同手足的家人，未來將在友好關係的基礎上，延續總統蔡英文穩健踏實的外交政策，竭力鞏固台史邦誼，持續深化合作及夥伴關係。

總統府發布新聞稿表示，副總統賴清德上午接見史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）時，感謝史瓦帝尼王國在各國際場域積極支持台灣，兩國不僅是國際合作的好夥伴，更是情同手足的家人。

戴柏莉是史國於2023年11月組成新政府後第一位訪台的內閣部長，賴副總統說，台灣非常珍惜與史國的友好合作關係，他對戴柏莉的到訪極為重視，期盼藉由此次訪台，讓史國進一步了解台灣社會的多元文化與風俗民情，並感受台灣人民的熱情與活力。

賴副總統表示，台史兩國自1968年建立外交關係，至今已逾55週年，長達半世紀的友誼見證了兩國在國際社會共體時艱，相互扶持的歷程。他為兩國長久深厚的情誼感到自豪，也深信在共同努力下，雙邊關係將持續深化緊密。

賴副總統指出，史國作為台灣在國際社會的堅實夥伴，積極支持並全力協助台灣的國際參與。2023年史國在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會等國際場域，均為台灣強力發聲，對此誠摯感謝。

談及史國於去年9月完成國會大選，賴副總統說，台灣也於上個月完成總統、副總統及立法委員選舉，彰顯兩國政府與人民對民主自由價值的堅定信念，並展現兩國社會高度的民主素養，祝賀戴柏莉備受史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）信任，留任內閣並獲任外長要職。

賴副總統說，他受到台灣人民支持當選新任總統，未來將在兩國長遠友好關係的既有基礎上，延續蔡總統穩健踏實的外交政策，竭力鞏固台史邦誼，持續深化兩國友好夥伴關係，為兩國人民福祉打拚。

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戴柏莉表示，史瓦帝尼王國會持續當台灣最堅定的盟友，也期待未來雙邊關係能更加堅實。

談及台史兩國正在進行的合作計畫，戴柏莉指出，台灣海外投資開發公司（OIDC）與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）合作興建戰略儲油槽計畫已在史國展開。台灣國合會駐史瓦帝尼技術團則致力於協助提升史國農業發展與轉型；她表示，很開心見證台灣與史瓦帝尼之間真正的情誼，期待未來兩國深化合作。（編輯：林興盟）1130201