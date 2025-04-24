台灣史瓦帝尼簽防治資訊操弄瞭解備忘錄 展開勞務合作討論

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部長林佳龍出訪史瓦帝尼，24日上午出席「史國5G政府及智慧城市發展計畫」監控中心啟用典禮，承諾協助史國成為5G國家，另與史國外長簽署防治資訊操弄瞭解備忘錄，並展開勞務合作議題的討論，期待共同設立職訓中心。

外交部長林佳龍以總統特使身分訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於當地時間24日上午赴史國首都姆巴巴內市與史瓦帝尼總理德拉米尼（Russell Dlamini，另譯：戴羅素）共同主持「史國5G政府及智慧城市發展計畫」監控中心啟用典禮。

林佳龍表示，很高興與德拉米尼共同見證這項重要計畫，台灣致力協助史國政府建置專有5G網絡，藉由鏈結交通、治安及防災等系統，將首都建立成為智慧城市，並逐步擴及史國其他地區，實現史國成為5G國家，躋身已開發國家的願景。台灣也將持續與史國攜手前行，協助史國政府打造智慧化國家，引領其他非洲國家發展。

德拉米尼指出，感謝台灣長年支持史國建設，特別在數位化及智慧城市領域的協助，有效提升史國民眾福祉，相關系統未來更可投入災害預防使用，再次證明台史夥伴關係對史國的重要性。

外交部說明，林佳龍隨後在與史國外長戴柏莉（Pholile Shakantu）會談後，與戴柏莉分別代表兩國政府簽署「防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄」及「外長聯合聲明」，承諾合作打擊假訊息操弄，並展開勞務合作議題的討論，期待共同設立職訓中心。

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林佳龍致詞時表示，在錯假訊息充斥的數位時代，台灣是受境外假訊息攻擊最嚴重的國家之一，台灣在防制與應處錯假訊息極富經驗，願意提供史國借鏡。此外，台史兩國也將就職訓及勞務合作等議題成立工作小組，盼以協助史國強化職業訓練方式，促進兩國技術人才交流，為台灣確保更多境外專業技術人力，為台史合作關係寫下新頁。

戴柏莉表示，史國深受錯假訊息議題所苦，相信今天簽署的合作備忘錄，能有效協助史國應處相關挑戰。另感謝台灣在職業訓練及基礎建設等領域對史國的協助與承諾，期待相關計畫能為兩國確保更多不同專業人才，提升兩國產業發展。（編輯：林克倫）1140424