林佳龍晉見史瓦帝尼國王 準備4頭牛當生日賀禮

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部長林佳龍出訪史瓦帝尼第2天，23日下午會晤王母恩彤碧及晉見國王恩史瓦帝三世，遞交賴總統親簽的生日賀函及國書，並依當地傳統準備了4頭牛做為賀禮，林佳龍於社群平台打趣地說，「這些牛是當地飼養，沒有遠渡重洋」。

外交部長林佳龍在臉書發文表示，他於當地時間23日下午分別會晤王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）及晉見國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）並與史王共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。

林佳龍指出，這次以總統特使身分來訪為史王祝賀生日，前往王宮晉見史王與王母時，依循史國傳統，準備4頭牛作為祝賀史王的生日禮物，並親自遞交總統賴清德親簽的生日賀函及國書。

林佳龍特別提到，許多朋友好奇「牛是搭機來的嗎」，其實這些牛是當地飼養，沒有遠渡重洋。駐史國大使館人員分享，牛在當地文化象徵著財富與好運，送牛祝壽是每年參與王室生日慶典貴賓的「標配」。

林佳龍說，他也代表台灣致贈藝術家康木祥的木雕作品「無限智」，作品取材自漂流至海岸的台灣肖楠，歷經海浪與風雨的洗禮，經藝術家雕琢重生後，象徵台史邦誼歷久彌新、堅韌穩固。

外交部下午發布新聞稿指出，史王及王母均感謝賴總統指派林佳龍擔任特使出席史王57歲慶典，以及台灣長年對史國各項基礎建設的協助，在史國經濟發展扮演重要角色。史王及王母強調台史兩國邦誼穩固，史國也將持續支持台灣參與國際組織。

林佳龍致詞時表示，特別感謝恩史瓦帝三世去年5月率團訪台出席賴總統就職典禮，表達對台灣新政府的支持。

林佳龍強調，台灣身為史國的重要友邦，將持續協助史國發展國家重要基礎建設。在史王全力支持下，台史啟動兩國建交以來最大的工程合作案「戰略儲油槽」，證明台灣是史國最堅實的夥伴，彼此相互扶持，台灣也將持續促進並擴大雙方交流合作的領域，以協助史國達成各項發展目標。

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外交部說，林佳龍於會談後與恩史瓦帝三世共同主持「戰略儲油槽工程啟動典禮」，及與史國各界重要人士一起見證台史關係的重要時刻。史王並設宴款待特使團及其他嘉賓，展現史國王室及政府對特使團及戰略儲油槽案的高度重視。

外交部強調，台史於1968年建交，兩國邦誼邁入第57年，雙邊關係穩定友好，史國政府更積極支持台灣參與國際組織，從不缺席，是台灣最堅實友邦之一。（編輯：翟思嘉）1140424