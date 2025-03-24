史瓦帝尼檢察總長訪台 林佳龍：台史為重要發展夥伴

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）史瓦帝尼王國檢察總長卡馬洛率團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，兩國互為重要發展夥伴，感謝史國持續在國際場合發聲挺台。雙方也就「戰略儲油槽」等雙邊合作交換意見。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍中午接見卡馬洛（Sifiso Khumalo，另譯：庫馬洛），雙方就台史雙邊合作、台灣協助史國興建「戰略儲油槽」及區域情勢等議題交換意見。目前正在銘傳大學修習華語的總長夫人唐怡秀（Dlalisile Cynthia Dlamini），以及陪同總長來台訪問的總長特別助理戴倫凱蘿（Lungelo Dlamini）等人也陪同。

林佳龍表示，卡馬洛訪台說明台史邦誼穩固友好，雙邊合作領域多元，從公衛、農業、教育、經貿等議題，逐步擴及科技、職業訓練、婦女賦權、數位發展、資通訊安全、假訊息防制、主權AI及碳權合作等不同面向，兩國互為彼此重要的發展夥伴。

外交部表示，林佳龍也再次感謝史國政府持續在國際場域為台灣發聲，並祝福卡馬洛此行圓滿成功，唐怡秀在台求學順利。

卡馬洛表示，感謝台灣長期以來對史國的各項發展援助，此行主要目的在與台灣討論「戰略儲油槽」案的相關細節，期待準備工作完成後，工程可以順利展開。

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卡馬洛說，中華民國（台灣）是主權獨立國家，有權作為國際社會的一分子參與所有國際活動，史瓦帝尼王國將繼續堅定支持台灣。

外交部政務次長吳志中另於會後設宴款待卡馬洛一行，並代表政府與人民表達對卡馬洛的歡迎及對台史邦誼的重視。（編輯：謝佳珍）1140324