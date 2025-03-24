加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

史瓦帝尼檢察總長訪台 林佳龍：台史為重要發展夥伴

2025/3/24 20:51（3/24 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部長林佳龍（右）24日接見史瓦帝尼王國檢察總長卡馬洛（左），就雙邊合作交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月24日
外交部長林佳龍（右）24日接見史瓦帝尼王國檢察總長卡馬洛（左），就雙邊合作交換意見。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）史瓦帝尼王國檢察總長卡馬洛率團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，兩國互為重要發展夥伴，感謝史國持續在國際場合發聲挺台。雙方也就「戰略儲油槽」等雙邊合作交換意見。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍中午接見卡馬洛（Sifiso Khumalo，另譯：庫馬洛），雙方就台史雙邊合作、台灣協助史國興建「戰略儲油槽」及區域情勢等議題交換意見。目前正在銘傳大學修習華語的總長夫人唐怡秀（Dlalisile Cynthia Dlamini），以及陪同總長來台訪問的總長特別助理戴倫凱蘿（Lungelo Dlamini）等人也陪同。

林佳龍表示，卡馬洛訪台說明台史邦誼穩固友好，雙邊合作領域多元，從公衛、農業、教育、經貿等議題，逐步擴及科技、職業訓練、婦女賦權、數位發展、資通訊安全、假訊息防制、主權AI及碳權合作等不同面向，兩國互為彼此重要的發展夥伴。

外交部表示，林佳龍也再次感謝史國政府持續在國際場域為台灣發聲，並祝福卡馬洛此行圓滿成功，唐怡秀在台求學順利。

卡馬洛表示，感謝台灣長期以來對史國的各項發展援助，此行主要目的在與台灣討論「戰略儲油槽」案的相關細節，期待準備工作完成後，工程可以順利展開。

google news透過 Google News追蹤中央社

卡馬洛說，中華民國（台灣）是主權獨立國家，有權作為國際社會的一分子參與所有國際活動，史瓦帝尼王國將繼續堅定支持台灣。

外交部政務次長吳志中另於會後設宴款待卡馬洛一行，並代表政府與人民表達對卡馬洛的歡迎及對台史邦誼的重視。（編輯：謝佳珍）1140324

#銘傳大學
#史瓦帝尼
#史瓦帝尼王國
#外交部
#林佳龍
林佳龍
廚師組隊赴星參賽 林佳龍授旗勉讓台灣隊閃耀國際外交部攜手農業部組智慧顧問團 共推榮邦計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：