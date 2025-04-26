林佳龍出席史瓦帝尼國王壽誕 盼未來展開更多合作

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（中央社記者吳書緯台北26日電）外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼王國，昨天出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲壽誕慶典活動，轉達台灣政府、人民及總統賴清德的誠摯祝賀。林佳龍期盼，台史「榮邦計畫」未來能展開更多合作。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍昨天上午前往參訪台灣援助建造的史京政府醫院急診與門診大樓，並代表政府捐贈多項智慧醫療設備，史國衛生部長馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）代表史國政府受贈。

外交部表示，林佳龍隨後前往史國南部Shiselweni地區，參加恩史瓦帝三世57歲華誕慶典暨晚宴，轉達政府與台灣人民的祝福，並與在場的史國王室成員、內閣部長，與來自南非、波扎那及剛果民主共和國等國的前任總統與政要們寒暄互動。

林佳龍今天也在臉書發文指出，台灣與史瓦帝尼自1968年史國建國之初便建立邦交，史王也在同年誕生，雙邊至今已攜手走過57年情誼，歷經時代變遷，兩國友誼始終堅若磐石。

林佳龍說，首次訪問史瓦帝尼即深刻感受到史國政府與人民的熱情接待與溫暖情誼，令他與特使團成員「有如置身第二個家」，並稱讚史王穩健領導國政，使史瓦帝尼在非洲區域扮演關鍵角色，令人敬佩，台灣作為真誠友邦與有榮焉。

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林佳龍指出，訪問期間他與史王針對台史「榮邦計畫」深入交流，雙方都期待未來能展開更多合作。他特別感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際事務，史王更多次親赴聯合國大會為台灣仗義執言，令人感佩。

外交部說明，台史自1968年建交以來，在醫療等雙邊合作計畫成果豐碩，史國政府更積極支持台灣參與國際組織推案，為台灣堅實友邦。恩史瓦帝三世即位39年來始終力挺台灣，從不受任何外力影響而有所動搖，外交部也藉此機會，再次感謝恩史瓦帝三世國王友台情誼。（編輯：張均懋）1140426