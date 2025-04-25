慰勞派駐史瓦帝尼醫療團 林佳龍見證台灣溫暖外交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北25日電）外交部長林佳龍今天與史瓦帝尼衛生部長馬澤布拉前往史瓦帝尼的史京政府醫院，慰勞台北醫學大學長期派駐當地的醫療團隊，並代表政府捐贈醫療設備，見證台灣和史國攜手努力的醫療合作成果，也將持續守護史國人民的健康福祉。

林佳龍在臉書發文指出，今天與馬澤布拉（Mduduzi Matsebula）到史瓦帝尼的史京政府醫院（Mbabane Government Hospital），慰勞由台北醫學大學長期派駐當地的醫療團隊，而史京醫院的急門診大樓，是台灣協助興建的重要醫療設施，建築設計巧妙地融入非洲象與馬魯拉果樹的意象，象徵堅韌與生命力。

林佳龍表示，歷時近4年、在2020年完工的急門診大樓，不只是硬體設備升級，也在台灣醫療團的努力下，為史國人民創造更高品質的醫療環境，成為台灣與史瓦帝尼跨越地理、真誠相挺的深厚友誼見證。

林佳龍強調，最令他感到驕傲的，是由台北醫學大學組成的專業醫療團隊，涵蓋骨科、泌尿科、感染科、神經內科等多項專科，並有護理人員與行政幕僚長年駐守史國，不僅提供優質醫療服務，也協助培育當地人才並深入偏鄉義診，從駐地醫師的分享中深刻感受到他們以專業與愛心守護史國人民健康，是台灣最溫暖的外交力量。

林佳龍也特別感謝史國政府與馬澤布拉，長期以來在國際場合為台灣仗義執言，尤其在世界衛生大會（WHA）上始終堅定支持台灣爭取公平參與全球衛生體系的權利，呼籲國際社會「不遺漏任何人」，這份真摯的情誼，台灣人民深深感念在心。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳龍進一步宣布，台灣將於史京政府醫院設置智慧醫療示範區，並捐贈電腦斷層掃描儀、一站式眼底鏡檢查設備與生理訊號模擬器等多項醫療設備，以協助史國提升診療效率與照護品質，期盼讓更多人民受惠，感受到醫療所帶來的力量與溫度。

林佳龍最後表示，感謝史國政府與人民長年來對台灣的支持與信任，並由衷感謝台北醫學大學醫療團隊的奉獻與堅持。這段珍貴的友誼，台灣將持續用心和實際行動守護，並與史國攜手邁向更加健康、更有希望的未來。（編輯：林興盟）1140425