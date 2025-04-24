林佳龍見史瓦帝尼Taiwan妹妹 送石虎抱枕勉靈巧勇敢

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）外交部長林佳龍出訪史瓦帝尼行程來到第2天，見到取名為Taiwan的小妹妹，送上石虎抱枕祝福她靈巧勇敢；Taiwan的母親為「婦女創業小額信貸循環基金」受惠婦女，林佳龍宣布，該計畫將加碼50萬美元，展現台灣對史國經濟賦權的高度承諾。

外交部長林佳龍正以總統特使身分訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，他在臉書發文表示，23日上午出席台史「婦女創業小額信貸循環基金」成果發表會，與受惠婦女見面，包括把女兒命名為Taiwan（台灣）的受惠婦女馬布札（Mabuza）見面。

林佳龍表示，和期待已久的Taiwan見面，特別帶來石虎抱枕送給Taiwan，祝福她未來如石虎般靈巧勇敢，也時時被愛與希望包圍。馬布札說，「為孩子取名Taiwan，因為那是我生命轉彎的起點」，感謝台灣在創業最艱難時伸出援手，陪她走過這段荊棘之路。

林佳龍指出，當馬布札在創業遇見困難時，由台灣設立的「婦女創業小額信貸循環基金」提供及時雨。而這份良善力量，在史瓦帝尼已悄悄播下改變的種子，至今已協助超過百位婦女開啟創業之路，改善家庭經濟。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍與史國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）、外交暨國際合作部部長戴柏莉（Pholile Shakantu）及商工貿易部長卡馬洛（Manqoba Khumalo，另譯：庫馬洛）等史國高層官員，共同出席台史「婦女創業小額信貸循環基金」成果發表會。

林佳龍於致詞時表示，台灣於2023年9月宣布投入100萬美元設立循環基金，協助史國農村婦女取得創業的啟動資金，改善家庭收入，進一步促進史國經濟及社會發展。一年多來，該基金核貸件數已超過500件，成功翻轉眾多史國人民生活，協助婦女達成經濟獨立。

林佳龍指出，政府將增資50萬美元投入該基金，進一步擴大善的循環，展現台灣對史國經濟賦權的高度承諾。

札杜莉表示，台史「婦女創業小額信貸循環基金」是她於2019年擔任外長訪台期間，代表王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）向台灣政府提出，由國合會駐史技術團從2020年起開始推動「婦女微額金融能力建構計畫」，協助逾6000名史國婦女創業技能培訓後，續於2023年9月由兩國元首共同見證雙方簽署合作文件。該基金運作一年多來，成果良好，有效提供史國鄉村婦女創業融資管道。

外交部說，發表會當日約有近百位史國受益人前來共襄盛舉，在場所有嘉賓並合唱「愛拚才會贏」等經典台灣歌曲。外交部將持續與史國政府攜手合作，增進兩國人民的共同福祉，深化兩國關係。

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此外，外交部指出，林佳龍23日上午也前往史國總理府拜會總理德拉米尼（Russell Dlamini，另譯：戴羅素），感謝德拉米尼的友台摯情。德拉米尼於2023年11月上任後，即於隔年3月率團來台訪問，並於同年的聯合國大會及聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會等重要國際場合，代表史國政府發言助台，展現對台史邦誼的強力支持。

外交部表示，德拉米尼熱烈歡迎林佳龍到訪，感謝台灣長期以來對史國的協助，重申台史邦誼堅如磐石，並強調史瓦帝尼作為主權國家，有權決定自己的朋友，不受任何其他國家影響，史國將堅定不移地持續與台灣並肩同行。（編輯：蘇志宗）1140424

外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼，23日上午與林佳龍與名為Taiwan（台灣）（左1）的小朋友相見歡，還送上石虎抱枕期勉靈巧勇敢。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月24日