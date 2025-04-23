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賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 政治

林佳龍與非洲台僑餐敘 讚以行動傳達台灣溫暖善良

2025/4/23 11:52
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（中央社記者楊堯茹台北23日電）外交部今天表示，外交部長林佳龍以總統特使身分出訪史瓦帝尼王國，於當地時間22日下午抵達史國，晚間與逾百名在非洲台僑餐敘，感謝台僑以行動向非洲朋友傳達來自台灣的溫暖與善良。

外交部上午發布新聞稿指出，非洲友邦史瓦帝尼王國訂於25日舉行國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）57歲壽誕慶祝活動，外交部長林佳龍以總統特使身分，代表政府及人民率團前往祝賀，並彰顯兩國邦誼的緊密友好。

外交部說明，特使團於當地時間22日下午抵達史國恩史瓦帝三世國際機場，史國外長戴柏莉（Pholile Shakantu）代表史國政府前往接機，展現史國政府對特使團的重視。此外，數十位來自包括史國及南部非洲國家僑胞也特別到場歡迎。

外交部指出，為了解旅居非洲地區僑民的心聲及需求，林佳龍特別於抵達史國的第一天晚上即安排餐敘，有逾百名來自史瓦帝尼、南非、莫三比克及其他非洲國家的僑民參加。

林佳龍致詞時表示，代表總統賴清德向所有旅非僑胞表達問候外，更向所有在非洲土地打拚的台灣鄉親表達敬意，謝謝大家以行動向非洲朋友傳達來自台灣的溫暖與善良，期待續與在地的台僑朋友們一起，協助史瓦帝尼朝向榮邦目標穩健邁進。

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外交部說明，包括僑務委員劉書凱、羅應肇、崔毓芬、吳秉勳，及「非洲台灣商會聯合總會」總會長陳智敏與「阿彌陀佛關懷中心」秘書長林青嶔等逾百名旅居史國及鄰近非洲國家的台灣僑胞出席當晚餐敘，氣氛熱烈溫馨。

外交部強調，將續與僑務委員會、駐非各館處及所有旅居非洲地區的台灣鄉親共同努力，讓更多非洲朋友可以認識台灣、了解台灣、喜歡台灣。（編輯：張若瑤）1140423

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