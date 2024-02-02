江啟臣：將拜會盧秀燕 討論中央地方合作

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）新任國民黨籍立法院副院長江啟臣被視為下屆台中市長接班人選，江啟臣今天表示，會做好民代工作，預計拜會台中市長盧秀燕，討論中央、地方如何合作。

江啟臣今天上午出席台中市東勢區各界慶祝113年農民節表揚大會暨農業推廣教育成果展，會前他接受媒體聯訪，關於被視為下屆台中市長接棒熱門人選，現在當選立法院副院長，是否影響地方布局。

江啟臣表示，雖然是立法院副院長，但本質還是立委，會做好問政、為民發聲、為地方爭取建設等工作，不會因為擔任副院長或其他職務有所改變，只會擴大、增加服務，爭取更多的地方建設。

他表示，將會拜訪盧秀燕，討論中央、地方可合作的地方，和其他立委協調爭取。

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江啟臣表示，第一時間拜訪前立法院長王金平，請教議事運作、朝野協商、國會外交等，王金平有許多經驗可傳承，未來會持續請教。也感謝前立法院長游錫堃過去4年在立法院的付出，對於游錫堃辭去立委表示尊重，未來若有可合作的地方，有機會願意請益。

江啟臣提到，國民黨、民進黨、台灣民眾黨都各自推立院正副院長的候選人，感謝國民黨團發揮團結的力量，票票入匭，選舉是一時的，未來立法院的運作，對人民、國家、社會更重要，會陸續安排拜會各黨團，讓議事能順利進行，為人民爭取最大福祉。（編輯：謝雅竹）1130202