當選立院副院長 江啟臣：實現多元包容民主價值

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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨立委江啟臣今天當選新任立法院副院長。江啟臣表示，他會和新任立法院長韓國瑜，一起捍衛國會尊嚴、嚴守議事中立、確保少數意見，實現多元包容的民主價值，也要將多元民主讓世界看見。

立法院第11屆立委今天報到，下午舉行立法院副院長選舉。在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣拿到54票、民進黨立委蔡其昌51票，江啟臣當選第11屆立法院副院長。

江啟臣晚間在臉書發文表示，感謝立委，更感謝鄉親讓他連任，今天他才有機會榮任立法院副院長。

江啟臣指出，未來他會和新任立法院長韓國瑜，一起捍衛國會尊嚴、嚴守議事中立、確保少數意見，實現多元包容的民主價值，也要將多元民主讓世界看見。他們會一起努力，讓國會更透明、監督更有力。以民為本、為民發聲，不負人民期待。

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江啟臣2011年獲國民黨徵召，參選第8屆立法院台中市第8選區立委勝選進入立法院，隨後2016年第9屆立法院、2020年第10屆立法院及2024年第11屆立法院均連任成功，江啟臣也在第9屆時，擔任過國民黨立法院黨團總召。

2017年，江啟臣爭取參選台中市長，卻在初選中敗給現任台中市長盧秀燕，2020年國民黨主席吳敦義為大選敗選負責請辭下台，江啟臣在黨主席補選中勝出，成為黨主席，但在2021年黨主席選舉中，敗給現任黨主席朱立倫。由於台中市長盧秀燕8年任期將屆，江啟臣也是國民黨2026年台中市長選舉的熱門人選。（編輯：張均懋）1130201