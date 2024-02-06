瓜地馬拉欲探中國市場 外交部：挺台邦交始終一致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北6日電）外媒報導，友邦瓜地馬拉正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍維持與台灣關係。外交部今天表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致，政府將在民主自由等價值及友好合作基礎上持續深化合作、鞏固台瓜長期友好邦誼。

外交部今天回應媒體詢問上述內容時表示，針對瓜地馬拉新政府團隊在去年大選前後，曾多次提及維繫台瓜邦誼及與中國發展經貿關係互不衝突的說法，外交部已多次說明，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）無論在選前或勝選後，都曾多次公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

外交部指出，外交部長吳釗燮今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷巴洛曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，願與台灣持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

外交部表示，政府將在秉持兩國共享民主、自由等普世價值及友好合作的基礎上，持續與阿雷巴洛政府團隊深化兩國間各項長期合作與交流，積極鞏固台瓜長期友好邦誼，追求兩國人民最大福祉。

路透社報導，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez，另譯：馬丁涅茲 ）說，瓜國正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係。

馬蒂內茲受訪時說：「我們會繼續與台灣在一直以來的程度上合作…但（瓜地馬拉）總統已指出，我們不能忽視中國代表的分量和勢力。」（編輯：林興盟）1130206