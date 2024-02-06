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中國喊話瓜地馬拉循一中原則 外交部籲勿惹事生非

2024/2/6 21:42（2/6 21:49 更新）
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圖為中華民國與瓜地馬拉國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）中國喊話瓜地馬拉在一中原則下做出正確決斷，外交部今天表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛支持台瓜邦交，台灣與友邦間的外交關係基於相互尊重原則的主權作為，其他國家無權置喙，呼籲中國少在國際社會惹事生非。

外交部晚間發布新聞稿表示，針對中國外交部利用瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez，另譯：馬丁涅茲 ）接受媒體訪問時評論瓜中經貿關係，藉機喊話瓜國在一中原則下做出正確決斷，外交部予以駁斥並再次鄭重說明，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）無論在選前或勝選後都已多次公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

外交部指出，外交部長吳釗燮日前出席瓜國新任總統及副總統就職典禮活動期間，阿雷巴洛表示將信守維護台瓜邦誼，願持續加強合作促使台瓜雙邊友好關係茁壯。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是舉世皆知的客觀事實與現狀。台灣與友邦間的外交關係基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

外交部表示，中國從未放棄打壓台灣的國際生存空間，極力貶損台灣的主權地位，更居心叵測企圖破壞友邦與台灣關係，不斷以各種手段試圖分化民主國家的團結，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部指出，呼籲中國政府應多關注自身經濟民生是否正常，對他國的滿口承諾是否忠實履行，而少在國際社會惹事生非，製造麻煩。

路透社報導，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲說，瓜國正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係。（編輯：林興盟）1130206

#中國
#中國外交部
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