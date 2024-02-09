駁斥蒲亭 外交部：台灣與中華人民共和國互不隸屬

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（中央社記者張璦台北9日電）俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平通話時表示會恪守一中原則，反對台灣挑釁中國。外交部今天嚴正回應，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中、俄極權國家任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

習近平與蒲亭於2月8日通話，蒲亭表示「恪守一中原則…反對台灣挑釁中國」；此外，俄國外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）接受俄國官媒塔斯社（TASS）訪問，聲稱「台灣是美國向北京施壓的工具；台海局勢屬中國內政...台灣是中國不可分割的一部分」等，對於俄羅斯當局說法，外交部今天透過新聞稿嚴正駁斥。

外交部表示，對於中、俄沆瀣一氣，一再貶損台灣主權表達嚴厲譴責，並重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。

外交部指出，台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，中、俄兩個極權國家任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部進一步表示，中國共產黨專制政府多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國；俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭。中、俄近年來更一唱一和，不斷破壞以規則為基礎的國際秩序，已是國際社會不穩定和動亂的根源。

外交部指出，台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，堅定捍衛國家主權，抵禦共產中國的文攻武嚇，並持續加強與民主陣營國家合作，遏制威權擴張，以守護台海和平與安全，並維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。（編輯：林淑媛）1130209