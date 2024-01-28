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外交部：屢以台海議題挾持他國 中國才是麻煩製造者

2024/1/28 14:52（1/28 15:19 更新）
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外交部28日表示，台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，中國卻屢次以台海議題挾持他國，挑撥台灣與他國關係。（中央社）
外交部28日表示，台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，中國卻屢次以台海議題挾持他國，挑撥台灣與他國關係。（中央社）
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（中央社記者游凱翔台北28日電）外交部今天表示，台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，中國卻屢次以台海議題挾持他國，挑撥台灣與他國關係，充分凸顯中國才是破壞區域與台海和平穩定的麻煩製造者，而中國所謂「台獨」謬論根本不能成立，國際社會均應有所警覺並共同關切與譴責。

外交部下午表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日至27日在泰國曼谷會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部部長王毅時，強調維持台海和平穩定的重要性，外交部對於美國再次堅定公開重申支持維護台海和平穩定的堅定立場，表達誠摯歡迎與感謝。

外交部進一步強調，另一方面，外交部也注意到中國外交部發布的新聞謬稱「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是『台獨』，中美關係最大挑戰也是『台獨』。」

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，台灣於1月13日舉行的總統大選，充分展現台灣民主政治的成熟穩健，獲得全球超過100多個國家衷心祝福，再次驗證國際社會長年公認的事實與現狀，對於中國一再惡意散播扭曲台灣主權地位的說法，外交部嚴正駁斥與譴責。

外交部鄭重說明，台灣一向致力維持現狀，以維護區域及台海和平與穩定，然而中國卻不斷挑釁、威脅周邊國家，藉故造成區域緊張情勢升高，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，並屢以台海議題挾持他國，挑撥台灣與其他國家關係，充分凸顯中國才是破壞區域與台海和平穩定的麻煩製造者，中國所謂「台獨」謬論根本不能成立，國際社會均應有所警覺並共同關切與譴責。

外交部強調，歡迎國際社會持續關注台海安全，台灣也將持續與美國等所有理念相近國家密切合作，共同維護民主自由的共享價值，以維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林淑媛）1130128

#中國
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