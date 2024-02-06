瓜地馬拉欲探中國市場 中國外交部：盼儘早決斷

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（中央社台北6日電）外媒報導，友邦瓜地馬拉正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍維持與台灣關係。中國外交部今天回應稱，希望瓜地馬拉新政府儘早做出決斷。

陸媒環球網報導，中國外交部發言人汪文斌6日下午主持例行記者會。有記者提問：「中方是否接受瓜地馬拉一方面考慮與中國大陸發展正式貿易關係，另一方面將繼續和台灣維持現有關係的做法？」

汪文斌老調重提表示，世界上只有一個中國，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與包括瓜地馬拉在內的所有國家展開合作的根本前提和政治基礎。

汪文斌稱，一個中國原則是國際大勢，希望瓜地馬拉新政府「順應歷史大勢和時代潮流」，儘早做出「符合國家和人民根本和長遠利益的正確決斷」。

中國外交部去年曾表示，中國是瓜地馬拉的第二大進口來源地和第五大出口目的地，承認一個中國原則，發展對中關係符合瓜地馬拉的根本利益和人民心聲。

路透社報導，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）5日表示，正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係。

馬蒂內茲受訪時說：「我們會繼續與台灣在一直以來的程度上合作……但（瓜地馬拉）總統已指出，我們不能忽視中國代表的分量和勢力。」

外交部指出，外交部長吳釗燮今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，願與台灣持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130206