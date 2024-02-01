美國更新「中國軍事企業」名單 北京稱歧視性作法

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（中央社台北1日電）針對美國國防部將多家中企列入「軍方企業名單」，中國外交部發言人汪文斌今天說，堅決反對美方泛化國家安全概念，並敦促美方糾正歧視性作法。

根據美國國防部網站，五角大廈1月31日依照2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese military companies）名單更新。

路透社報導，新增列入名單的企業包括中國記憶體廠長江存儲、人工智慧（AI）公司曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

在今天的中國外交部例行記者會上，汪文斌指出，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。

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汪文斌又宣稱，美國政府才是軍民融合政策的主推手。「美國的軍民融合政策可以追溯到一戰之前，美國國防部在硅谷（矽谷）等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術軍事化、實戰化。很多美國大型跨國公司都是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域」。

汪文斌強調，中方敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1130201