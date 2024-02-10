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賴清德新北、基隆參香 發福袋關心清寒學生唐于田

2024/2/10 15:05（2/10 15:46 更新）
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總統當選人賴清德（前右3）10日下午到新北市中和區力行福德宮參香，並親切發送春節福袋，現場民眾帶著小朋友排隊領取。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年2月10日
總統當選人賴清德（前右3）10日下午到新北市中和區力行福德宮參香，並親切發送春節福袋，現場民眾帶著小朋友排隊領取。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年2月10日
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（中央社記者黃旭昇、王朝鈺新北10日電）總統當選人賴清德今天分別回新北萬里老家與基隆市參香，受到鄉親熱情歡迎，粉絲高喊「我愛你」並要求合影，在基隆還遇到曾勉勵的清寒學生唐于田，並關心近況。

賴清德今天一早前往老家新北萬里昭靈宮參香並發福袋，許多鄉親熱情排隊等候，對賴清德高喊「我愛你」。發放福袋時，有民眾要求合影，賴清德昔日的同學也來領福袋分享喜悅。

賴清德表示，今天參拜除了為台灣祈福，國泰民安、風調雨順，也要感謝大家支持，讓他高票當選總統，他心存感激向大家說謝謝。

結束昭靈宮行程後，賴清德在舅舅、基隆市慶安宮主委童永、內政部長林右昌、基隆市議會議長童子瑋等人陪同下，前往基隆慶安宮參香。

賴清德致詞表示，很高興在大年初一到慶安宮參拜，感謝鄉親大力支持，讓他高票當選中華民國第16任總統，也要祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，在新的一年百業興隆、闔家平安，大家身體健康、龍年行大運。

賴清德說，他身為大基隆的一分子，有機會得到基隆鄉親的支持，未來基隆市的發展「算我一份，我一定大力支持」，和大家共同打拚，讓基隆市愈來愈繁榮，大家生活愈來愈好。

發放福袋過程中，畢業於國立基隆高中，目前就讀國立東華大學的唐于田手握2封信，交給賴清德和童子瑋。賴清德一眼就認出眼前這名大男孩，還不斷關心唐于田的近況。

唐于田讀高中時，因父親罹癌，家境陷困境，生活困苦到沒錢買口罩、一天只吃一個便當；父親過世後，他將所有獎學金全數支付醫藥費及喪葬費用。經師長奔走募款協助付清欠款，唐于田之後考上東華大學資訊管理學系。賴清德獲悉後，民國111年6月前往基隆高中，送唐于田2本書與一台平板電腦，勉勵他繼續加油。

賴清德下午也在民進黨立法委員蘇巧慧、李坤城、前立委江永昌、民進黨市議員張嘉玲等人陪同下，到新北市中和區力行福德宮參香祈福，受到信眾與鄉親熱烈歡迎。鄉親高喊「總統好、副總統好帥」，並依序排隊快速通過領取，因人潮太多，不握手、不合影、不簽名。

賴清德致詞感謝鄉親支持，離去前，他特地貼心到一旁的國樂團致贈福袋並合影，民眾簇擁著賴清德搭車離開趕往下個行程。（編輯：郭諭儒）1130210

總統當選人賴清德（左3）10日一早前往老家新北市萬里昭靈宮參香，並在民進黨市議員張錦豪（右）陪同下，發送春節福袋給鄉親。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月10日
總統當選人賴清德（左3）10日一早前往老家新北市萬里昭靈宮參香，並在民進黨市議員張錦豪（右）陪同下，發送春節福袋給鄉親。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月10日
總統當選人賴清德（前右3）10日下午在民進黨立委李坤城（前右2）、新北市議員張嘉玲（前右4）陪同下，前往中和區力行福德宮參香，並發送春節福袋給鄉親。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年2月10日
總統當選人賴清德（前右3）10日下午在民進黨立委李坤城（前右2）、新北市議員張嘉玲（前右4）陪同下，前往中和區力行福德宮參香，並發送春節福袋給鄉親。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年2月10日
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