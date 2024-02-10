接受青年穿衣改造 朱立倫盼國民黨翻轉刻板印象

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨主席朱立倫接受黨內青年的穿衣改造，分別試穿「日系街頭風」、「校園休閒風」及「韓系歐巴風」等風格。朱立倫表示，希望國民黨越來越年輕，由內而外翻轉大家的印象。新的一年能讓台灣民眾看到不斷改革、持續進步，呈現新樣貌的國民黨。

今天是農曆大年初一，國民黨發布新聞稿指出，朱立倫示範各式風格的穿搭，也能顯現政治領域上的專業性與親民感；在國民黨青年團執行長鄧凱勛、副團長林玧希的巧思改造下，朱立倫透過服飾的形象塑造，翻轉舊有政治的觀感意象，展現專業自信又具年輕時尚的新氣象。

朱立倫表示，他平常的穿搭，經常是以方便、簡單、舒適為主，白上衣、牛仔褲是國民黨活動的穿著規範（dress code）。他回想是過去到新店輔選時拍宣傳照開始，所以常常穿。

朱立倫指出，國民黨青年團的新外套，材質不僅防風還防水，機能性很好，他平常也很常穿，且外套上印有青年團的新標誌，走百搭、簡約的風格，非常好看。

國民黨表示，朱立倫除先穿上知性西裝的私服作為對比基礎，也換上年輕朋友為其改造的3套不同風格新衣，分別是「日系街頭風」、「校園休閒風」及「韓系歐巴風」。

朱立倫表示，很開心可以跟青年團年輕朋友進行穿衣改造，他學到很多搭配的小技巧，也希望國民黨之後可以越來越年輕，由內而外翻轉大家的印象。

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對於最喜歡哪套風格的搭配，朱立倫說，每一套都展現出不同的風格與形象，都是非常棒的穿搭，他希望在新的一年，也能讓台灣民眾看到不斷改革、持續進步，呈現新樣貌的國民黨。

國民黨指出，黨內年輕朋友也點評朱立倫的改造成果，3套穿搭各獲青睞，「校園休閒風」展現年輕青春的氣息、「韓系歐巴風」呈現帥氣成熟的韻味、「日系街頭風」顯現清新俏皮的樣貌；也希望大家提供穿衣風格的建議，說不定朱立倫哪天就會依照穿搭的建議，出現在大家的面前。（編輯：楊蘭軒）1130210