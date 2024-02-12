龍年追憶國軍5巨龍表演 今年萬金龍可望重出江湖

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）龍年春節，街頭少不了各式龍造型吉祥物，軍聞社報導，國軍過去也有5條60公尺以上的知名巨龍，經常在國家慶典或地方廟會表演，至今仍是許多人共同回憶；今年10月12日機步333旅將迎來百年隊慶，萬金龍或有機會在盛大的隊慶活動中「重出江湖」。

軍聞社今天報導，民國113年喜迎民眾相當重視的生肖龍年，在中華文化中，「龍」象徵強大和吉祥的力量，逢年過節，舞龍更是慶典中祈盼風調雨順、國泰民安的重要活動。

軍聞社指出，國軍過去在國家重要慶典或地方廟會，也有5條知名的龍經常出動表演，分別是「中華巨龍」、「陸戰金、青龍」、「官田龍」和「萬金龍」等。

軍聞社指出，中華巨龍以前稱為四四金龍，是由聯勤四四兵工廠在民國53年自行紮製而成，總長200公尺，總節數44節，需45人合力操作，是台灣當年的第一大龍，也是聯勤最具代表性的精神象徵；後因部隊移編，四四金龍先後由中科院及陸軍存管，最後再轉回聯勤（現為陸勤部）汽基廠存管。

官田龍由步兵203旅保管，民國79年由台南縣佳里鎮寧安宮主委王連興，贈與時任陸軍203師師長高喜沛少將；青龍全長90公尺，包含龍頭、龍身及龍尾共34節，每次表演含鑼、鼓、龍珠及接替演出人員需60人，表演時聲勢浩大，極為壯觀。

海軍陸戰隊登陸戰車大隊則擁有「金、青雙龍」，過去舞龍、舞獅的活動中，兩條巨龍總是一同表演，直到民國92年才功成身退；後來由民國96年新購置的紅龍與金龍接替任務，每逢春節團拜期間，都會前往各碼頭及營區表演，向海軍官兵們賀年。

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最後則是機步333旅的「萬金龍」，萬金龍是民國53年奉故總統蔣經國指示，交付聯勤司令部製作，全長60公尺，一次舞動需出動21名官兵；自民國75年萬金營區落成時即駐守在屏東地區，現已長達60年之久，在軍聞社資料中，最近一次的表演影像出現在民國103年春節戰備媒體巡弋參訪中。

軍聞社表示，國軍5條巨龍在時間的洪流中，因部隊編制改變與人力精簡下已不復見；不過，今年10月12日機步333旅將迎來百年隊慶，令人期待的是萬金龍或有機會在盛大的隊慶活動中「重出江湖」。（編輯：張均懋）1130212