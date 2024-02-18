空飄氣球傳於共艦施放 國防部澄清無此事

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（中央社記者游凱翔台北18日電）媒體報導，部分中國空飄氣球是在中共軍艦上施放。國防部今天回應，國軍對防空識別區（ADIZ）周邊空飄氣球均嚴密掌握，並通報民航局，提醒航空器注意，沒有媒體所稱高空氣球由共軍艦艇施放情事。

媒體報導，國防部近期秘密偵獲，發現部分探空氣球是在侵擾台海的中共軍艦上所施放，凸顯共軍刻意利用氣球擾台的意圖。

國防部上午發布新聞稿指出，國軍對防空識別區周邊空飄氣球均嚴密掌握，並會通報民航局，提醒航空器注意，沒有媒體所稱空飄氣球由共軍艦艇施放情事。

國防部說明，對任何危害國防安全的敵情威脅，均納入研析並適切應處，也呼籲媒體善盡查證責任，避免不實內容誤導視聽。

另外，國防部上午也發布共機動態，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機7架次（其中1架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈嚴密監控與應處。

針對中國空飄氣球動態，國防部指出，昨天分別有2顆氣球逾越台灣海峽中線，根據空軍公布的路徑圖，分別位於基隆西北63浬及69浬，均未經過台灣本島上空。（編輯：林淑媛）1130218