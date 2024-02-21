川普可能再掌白宮 彭博專欄：應加緊為台灣爭取支持

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（中央社紐約20日綜合外電報導）鑑於美國前總統川普有可能重返白宮，而他是出了名的難以捉摸，亞洲各國正在擬定再次應對川普政府的對策。彭博專欄作家瓦斯瓦尼認為，應把握時間為台灣爭取更多支持。

瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文寫道，台灣要維持主權、自治和民主且不受中國共產黨影響，其生存關鍵在於國際社會的善意，以及美國無論哪個政黨執政，對台提供支持的承諾。鑑於川普（Donald Trump）有可能再次執政，必須把握時間為台灣爭取更多支持，以確保台灣持續處於全球外交政策考量的中心。

澳洲國立大學（Australian National University）台灣研究計畫政治學者兼華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）「全球中國中心」（Global China Hub）研究員宋文笛告訴瓦斯瓦尼：「台灣是美國對全球盟友及夥伴安全保障可信度的試金石。」

宋文笛指出，不出手制止北京，可能會讓中國在亞洲擁有巨大影響力並「逐漸削弱美國在全球的領導地位」。

瓦斯瓦尼說，過去川普政府主打「退出世界、美國優先」的政策。川普在外交政策議題上出了名的善變，他最近接受福斯新聞（Fox News）訪問時還暗示，保護台灣可能不會是他任內最重要的優先事項。

不過，風險顧問公司帕克策略（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）認為，對台灣而言，可以說沒有比川普更好的美國總統了，至少在拜登（Joe Biden）上任前是如此。

金恩指出川普執政時期台灣方面的各種勝利，包括派遣美軍前往台灣進行訓練，但他也警告說，「川普不會像拜登那樣拉著區域盟友一起，日本、韓國和菲律賓如今在美國陣營都相當活躍」。

瓦斯瓦尼寫道，正如華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）新發布的報告所闡述，打造一個國際聯盟至關重要；這些建議都呼籲美國在反制北京論述上採取更多行動。北京稱說，導致台灣海峽局勢緊張的是華府，而非中國。

此外，還有危機疲勞的問題。美國介入的全球問題不勝枚舉，包括加薩戰事、俄烏戰爭和北韓議題等，盟友和夥伴對於該在哪個問題上出手相助感到疑惑，這也是情有可原。

文章最後指出，多數專家認為，中國軍隊沒有準備要在目前或不久的將來對台灣發動攻擊，但無論如何，美國和日本、韓國及菲律賓等地理位置上最接近中國和台灣的國家，無疑將意識到中國犯台會帶來的災難，這些國家必須共同努力，不惜一切代價避免這樣的結果。（譯者：李佩珊/核稿：侯姿瑩）1130221