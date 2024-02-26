國民黨浮黨魁之爭傳聞 朱立倫：謠言不必討論

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（中央社記者王鴻國新北26日電）國民黨主席朱立倫明年卸任，他對黨內浮現可能人選的傳言表示，最近有人放謠言製造困擾，就是要造成國民黨內鬨、內耗，這是民進黨陰謀和特定人士的小動作，不必討論。

朱立倫及新北市長侯友宜今天率黨部及市府首長出席新北市議會國民黨團幹部就職典禮，朱立倫接受媒體聯訪時對明年黨主席選舉等題表示，現階段，就是希望國民黨在立法院發揮最大戰力，把民眾關心的法案 一一通過，在15執政縣市完成民眾關心的事。

他表示，近來有人放謠言製造困擾都是要造成國民黨的內鬨及內耗，這是民進黨陰謀或特定人士的小動作，對此不必討論。

媒體也詢及對民進黨幹部和中國共產黨學者視訊的意見，他表示，對民共接觸是歡迎的，但民進黨向來都是說一套做一套，最好民進黨主席賴清德出來講，反對台獨、也不會實質推動台獨，不要民共對談交流時才講這一套。

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他也就國民黨副主席夏立言將在26日訪問中國一事表示，這是依慣例在過年期間到大陸向台商、台生拜晚年，感謝對國民黨支持及希望能降低兩岸衝突分歧，對近來金廈海域的問題，也希望能化解衝突、還給漁民安定環境及人道上對大陸往生者表達哀悼。

朱立倫強調日前舉辦共識營所獲最大結論 ，就是32項優先法案儘快通過，團結一致來面對民進黨的反對及破壞，並呼籲和民眾黨一起推動這些民生法案，這才是民眾的期待。（編輯：張銘坤）1130226