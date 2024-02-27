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藍委辦國會改革營 邀馬英九韓國瑜任講師

2024/2/27 13:24（2/27 14:01 更新）
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國民黨立委羅智強（中）、葉元之（右）與牛煦庭（左）27日上午在立法院舉行記者會，宣布民主學校第4期將開辦，並以國會改革為主題。中央社記者翁睿坤攝 113年2月27日
國民黨立委羅智強（中）、葉元之（右）與牛煦庭（左）27日上午在立法院舉行記者會，宣布民主學校第4期將開辦，並以國會改革為主題。中央社記者翁睿坤攝 113年2月27日
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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨立委羅智強今天表示，民主學校第4期將在3月15日舉辦為期3天的國會改革營，將邀請前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及立法院正副院長韓國瑜、江啟臣等54名立委擔任講師，盼與青年雙向交流。

國民黨立委羅智強、葉元之、牛煦庭今天在立法院召開記者會，宣布民主學校第4期報名正式開始，將於3月15日至17日舉辦為期3天的國會改革營。

羅智強表示，民主學校第4期的講師是歷屆以來最盛大，已再度邀請馬英九、朱立倫，還有韓國瑜、江啟臣領銜，共計54名立委擔任學員講師，可以說是最重量級的營隊。

羅智強指出，國會改革被認為是本屆新國會的重點，本次民主學校的主題將聚焦在民眾十分關心的「國會改革」，包含憲政、國會調查權、藐視國會罪等議題，有助於對青年傳承參政經驗，也是雙向交流的契機，不只讓年輕學子認識國民黨，同時也讓國民黨了解青年對台灣社會未來的期許。

羅智強表示，希望創造雙向交流的環境，未來會規劃更多主題，符合年輕人的青年營隊，甚至巡迴到各縣市，鼓勵愈來愈多的年輕學生參與公共事務，讓民主持續向下扎根。

牛煦庭指出，羅智強在黨內一直是行動派，總是身先士卒。上週在花蓮所舉辦的共識營，發現羅智強把握時間親自拜託大家擔任講師。他認同國民黨就是要有行動派，相信不管是國會改革見解、分享青年參政的經驗，都可以讓青年了解國民黨的運作及對改革的期盼。

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葉元之表示，很多人會說國民黨沒有年輕人支持，怎麼找回年輕人，最好的辦法就是透過營隊，從宣傳過程到實際參與營隊，就是一種政治理念的號召，更樂見不少學員在參與民主學校後，也真正加入改革的行列，投入公共事務之中。

葉元之指出，他將分享國會調查權議題，透過民主學校的討論，可以完整向年輕人說明跟傳遞國會改革的理念，反之也能使國民黨更了解年輕人的想法。（編輯：翟思嘉）1130227

#國民黨
#葉元之
#羅智強
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