康定級艦性能提升中 海軍司令要求研擬過渡期作法

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（中央社記者游凱翔台北3日電）海軍斥資逾新台幣431億元提升6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統性能，海軍司令唐華近日視導124艦隊，要求掌握裝備壽期、維保及料件籌補，並針對各項系統提升與汰換作業，研擬過渡時期新舊併行作法，確保戰備任務遂行。

中共頻武嚇台灣，為強化戰力，海軍編列民國111年至119年431億5990萬元的持續預算，提升海軍124艦隊6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統性能。

海軍強調，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

據了解，升級後的康定級艦，將裝載由中科院研發的「華陽」垂直發射系統，並搭載數十枚海劍二防空飛彈；另外，也換裝新型雷達，大幅提升搜索能力。

此外，為確保康定級艦後勤能力，國防部採購室駐歐採購組已與法國（歐盟）簽署完成「艦艇戰系載台零附件」，總金額為新台幣24億912萬元，履約地點為高雄市、履約起迄日期預估為今年1月18日至115年1月18日。

「青年日報」報導，為了解基層部隊執行任務實況，海軍司令唐華上將日前赴左營地區，戰備視導124艦隊，對官兵戮力戍守海疆的優異表現表達肯定之意。唐華聽取單位任務簡報後表示，海軍未來將面臨更嚴峻的挑戰，全體官兵都應以審慎嚴謹的態度應對，各級幹部除按康定級艦技術手冊及教範嚴格施訓，更要跳脫陳舊框架力求突破。

報導提到，唐華同時責成督管單位，主動掌握裝備壽期、維保及料件籌補，並針對各項系統提升與汰換作業，研擬過渡時期新舊併行作法，確保戰備任務遂行。

康定級巡防艦，原型為法國海軍拉法葉級巡防艦，隸屬海軍124艦隊，母港左營軍港，主要執行台海防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰。（編輯：蘇志宗）1130303