國軍增加精準彈藥射擊頻次 不再侷限每年8、9月

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（中央社記者游凱翔台北4日電）國軍「海空精準彈藥射擊操演」往年集中於8、9月於屏東九鵬基地一帶執行，為強化實戰訓練，軍方人士表示，未來時序不侷限於同一時段，而是轉為多頻次的實戰化射擊，首發由21砲指部在4月射擊陸射劍二防空飛彈。

國防部回應，國軍年度精準彈藥射訓，採常態化、多頻次方式，按計畫流路執行，以充分運用各地訓場。

中共頻頻對台文攻武嚇，台灣除對外軍購、強化國造武器生產能量，並進行兵役制度等改革外，也強化訓練力度，以應對潛在的威脅。

軍方人士告訴中央社記者，國軍「海空精準彈藥射擊操演」原本集中於每年8月、9月於屏東九鵬基地一帶實施，為強化國軍各作戰區實彈射擊，以熟悉守備區域、指管程序，同時落實「仗在哪打，部隊就在哪訓」思維；因此未來精準彈藥射擊時序將不侷限於8月、9月，以強化實戰化射擊演訓。

軍方人士證實，首發的新制射擊訓練4月起將在屏東九鵬基地進行，由第6軍團指揮部21砲指部射擊新接裝、由中科院研發的野戰防空系統（陸射劍二防空飛彈）。

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知情人士說，目前國軍睦鄰經費補助額度分6級，其中受影響程度或危安風險較高者，可酌增一定比率額度，而年度射擊天數滿100日者，酌增10%，每逾10日再增加3%，由於射擊頻次增加，未來睦鄰經費及相關措施恐怕也得隨之提升。國防部對此表示，射訓場周邊受影響鄉鎮，仍依國軍睦鄰工作要點實施補助。

海空精準彈藥實彈射擊訓練，依想定狀況區分「地對空」、「空對空」、「空對艦」、「艦對艦」、「空對面」等5種訓練方式，並運用各型戰機、主力戰艦納入訓練，彈藥種類包括雄風、魚叉、天劍等。特別的是，去年演訓時軍方證實射擊「機密及專案彈種」，外傳是射程達1200公里的（雄昇飛彈）雄二E陸攻飛彈。（編輯：蘇志宗）1130304