民進黨主管上性騷防治課 期許讓性平內化成黨文化

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（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨今天邀請律師林實芳向黨部主管進行職場性騷擾防治新措施的內部訓練，代理秘書長楊懿珊期許黨部主管能夠用同理心去面對性騷擾案件，更加理解受害者的痛苦，未來將性平教育課程常態化，讓性平內化成民進黨的文化。

民進黨今天發布新聞稿表示，楊懿珊會中分享去年處理民進黨內性騷擾事件的心路歷程，提到民進黨會犯錯，也會從過錯中學習，期許主管能夠用同理心面對性騷擾案件，更加理解受害者的痛苦。

楊懿珊指出，許多在去年MeToo運動中出來發聲的受害者，都被行為人提起訴訟，使得他們必須要出庭，並且再次描述自己的受害經歷。

楊懿珊說明，雖然提起訴訟是行為人的權利，但從這樣對於MeToo運動的反制中可以看到，很多被害人依然在社會各個角落默默奮戰，民進黨會持續地提供相關的法律與諮商的資源，接住曾經在黨內遭受到不正義對待的人們，並且持續在體制上改革，讓這樣的事情不再發生。

楊懿珊透露，未來針對主管及黨工的性別平等教育課程會常態化，讓性別平等內化成民進黨的文化，無論男女、不分性別一起努力共創平等、友善的職場環境。性平三法修正案施行的今日，是台灣性別平等推動歷程重要的一天，希望能讓這次修法的精神深化成台灣的文化，影響每一個人。

林實芳以案例帶領現場主管設身處地去思考，做為主管、雇主，在知悉職場性騷擾事件的當下可以做些什麼，讓事件當事人雙方都可以獲得適當的處置。

林實芳特別提到，原本舊法在政府機關及法院見解下，都要求雇主在知悉有職場性騷擾情事後，就必須採取立即有效的糾正補救措施，所以這次修法並沒有改變對雇主的基本要求，只是為了避免事業單位的消極應對，特別增加了雇主的通報地方主管機關的責任，以及被害人可以向主管機關提出再申訴的新管道，更完善被害人的保護與扶助。

林實芳提醒，主管當下的通報與處理是非常重要的，針對新法中這次雇主應處理的職場性騷擾範圍的擴大及減少，從政黨舉辦活動的特殊性出發，詳細說明政黨可能會遇到的情形與主管們進行細部的討論。

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林實芳舉例，例如只發生在下班時間的性騷擾、來自其他單位員工對黨工的持續性騷擾行為，或是造勢活動場合發生的性騷擾等，解釋不同狀況的法律適用，讓現場的主管更能理解性騷擾防治的核心，並了解如何保護自己與同事。

楊懿珊與林實芳在這次課程中都提到民進黨前婦女部主任彭婉如，她對於女性參政的理念，讓民進黨乃至於台灣的性別平等都往前走了一大步。（編輯：張若瑤）1130308